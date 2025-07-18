Какая температура воды в море - прогноз погоды в Одессе и области на 18 июля

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в пятницу, 18 июля, в Одессе будет переменная облачность с дождем и грозой. Однако, несмотря на это, температура воды в море еще больше повысится, поэтому купаться можно не опасаясь простуды.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 18 июля на пару градусов повысилась. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +21...+22°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность с кратковременным дождем и грозой. Ветер ожидается юго-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +20...+22 °C, а днем потеплеет до +26...+28 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот из Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, с дождями с грозой. Местами обещают град. Ветер будет юго-западный, 9-14 м/с, местами во время грозы шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +17...+22 °C, а днем — от +25 °C до +30 °C.

На автодорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.