Яка температура води у морі - прогноз погоди в Одесі і області на 18 липня

Відпочинок в Одесі — наскільки сьогодні прогріється вода у морі
Сьогодні, у п'ятницю, 18 липня, в Одесі буде мінлива хмарність із дощем та грозою. Однак, незважаючи на це, температура води у морі ще більше підвищиться, тому купатися можна не побоюючись застуди.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 18 липня на пару градусів підвищилася. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +21...+22°С.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність із короткочасним дощем та грозою. Вітер очікується південно-західний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, із дощами з грозою. Місцями обіцяють град. Вітер буде південно-західний, 9-14 м/с, місцями під час грози шквал 15-20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, а вдень — від +25 °C до +30 °C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час дощу 1-2 км.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
Читайте Новини.LIVE!