Яка температура води у морі - прогноз погоди в Одесі і області на 18 липня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у п'ятницю, 18 липня, в Одесі буде мінлива хмарність із дощем та грозою. Однак, незважаючи на це, температура води у морі ще більше підвищиться, тому купатися можна не побоюючись застуди.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 18 липня на пару градусів підвищилася. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +21...+22°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність із короткочасним дощем та грозою. Вітер очікується південно-західний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, із дощами з грозою. Місцями обіцяють град. Вітер буде південно-західний, 9-14 м/с, місцями під час грози шквал 15-20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, а вдень — від +25 °C до +30 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час дощу 1-2 км.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.