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Головна Одеса Відпочинок в Одесі — наскільки сьогодні прогріється вода у морі

Відпочинок в Одесі — наскільки сьогодні прогріється вода у морі

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 05:27
Яка температура води у морі - прогноз погоди в Одесі і області на 18 липня
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у п'ятницю, 18 липня, в Одесі буде мінлива хмарність із дощем та грозою. Однак, незважаючи на це, температура води у морі ще більше підвищиться, тому купатися можна не побоюючись застуди.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 18 липня на пару градусів підвищилася. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +21...+22°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність із  короткочасним дощем та грозою. Вітер очікується південно-західний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C. 

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Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, із дощами з грозою. Місцями обіцяють град. Вітер буде південно-західний, 9-14 м/с, місцями під час грози шквал 15-20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, а вдень — від +25 °C до +30 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час дощу 1-2 км.

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Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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