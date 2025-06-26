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Главная Одесса Дело вышек Бойко — кому выдвинули новое обвинение

Дело вышек Бойко — кому выдвинули новое обвинение

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 16:20
Дело вышек Бойко - ГБР предъявило обвинение фигуранту
Буровые платформы в Черном море. Фото иллюстративное: УНИАН
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

Государственное бюро расследований выдвинуло обвинение одному из участников дела "вышек Бойко", которое касается незаконного завладения 404 млн долларов США Черноморнефтегаза. Ему грозит до 12 лет заключения. По данным СМИ, речь идет о помощнике экс-владельца "Вернум Банка" Натальи Игнатченко Антоне Фролове.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, фигурант действовал как посредник в составе преступной организации, созданной представителями бывшего руководства государства. Он подыскал, приобрел и организовал деятельность фиктивных компаний, через которые в 2010-2011 годах вместе с другими соучастниками завладел средствами ГАО "Черноморнефтегаза" в размере более 404 млн долларов США. Эти деньги были направлены на приобретение двух морских самоподъемных буровых установок на основании договоров с двумя иностранными фирмами. По данным правоохранителей, стоимость платформ была завышена почти вдвое.

Кроме того, фигурант легализовал средства, полученные преступным путем, через ряд украинских и иностранных банков.

Какое наказание грозит

На фигуранта открыли уголовные дела по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации),
  • ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом в особо крупных размерах),
  • ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог),
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка и использование поддельных документов),
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали об обвинении военному, который избил знакомого. А также о новых подробностях дела одесского экс-военкома Борисова.

Одесса ГБР Черное море Новости Одессы обвинение
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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