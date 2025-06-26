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Головна Одеса Справа вишок Бойка — кому висунули нове обвинувачення

Справа вишок Бойка — кому висунули нове обвинувачення

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Дата публікації: 26 червня 2025 16:20
Справа вишок Бойка - ДБР висунуло обвинувачення фігуранту
Бурові платформи у Чорному морі. Фото ілюстративне: УНІАН
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

Державне бюро розслідувань висунуло обвинування одному з учасників справи "вишок Бойка", яка стосується незаконного заволодіння 404 млн доларів США Чорноморнафтогазу. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. За даними ЗМІ, мова йде про помічника ексвласника "Вернум Банку" Наталії Ігнатченко Антона Фролова.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, фігурант діяв як посередник у складі злочинної організації, створеної представниками колишнього керівництва держави. Він підшукав, придбав і організував діяльність фіктивних компаній, через які у 2010–2011 роках разом з іншими співучасниками заволодів коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" у розмірі понад 404 млн доларів США. Ці гроші були спрямовані на придбання двох морських самопідіймальних бурових установок на підставі договорів із двома іноземними фірмами. За даними правоохоронців, вартість  платформ була завищена майже вдвічі.

Крім того, фігурант легалізував кошти, отримані злочинним шляхом, через низку українських та іноземних банків.

Яке покарання загрожує

На фігуранта відкрили кримінальні справи за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації),
  • ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном у особливо великих розмірах),
  • ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів),
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обвинувачення військовому, який побив знайомого. А також про нові подробиці справи одеського ексвоєнкома Борисова.

Одеса ДБР Чорне море Новини Одеси звинувачення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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