В ГУР рассказали об освобождении вышек Бойко в 2023 году

Военные ВСУ на буровой платформе. Фото: ГУР

Штурм так называемых "вышек Бойко", захваченных РФ в 2014 году буровых платформ в Черном море, осуществлялся бойцами ГУР ночью на боевых катерах. Военные уничтожили оккупантов на объектах и вернули установки под контроль Украины.

Об этом военные рассказали в интервью каналу O! Nebylovych.

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Подробности штурма

Военные Главного управления разведки на 10 катерах вышли в море и разделились на разные группы. Затем каждая из них взяла курс на конкретную буровую платформу и одновременно осуществила сокрушительные атаки, после которых стало возможным освобождение оккупированных "вышек Бойко".

"В принципе, все дошли до своих вышек, все поработали. Потом мы все вместе соединились и еще добавили на "Петр Годованец", — говорит военный, принимавший участие в отражении вышек.

В результате слаженных действий ВСУ под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец", "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Что известно об освобождении "вышек Бойко"

11 сентября 2023 года Украина вернула под свой контроль "вышки Бойко" — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у побережья Крыма в Черном море. Они были под оккупацией с 2014 года, Россия использовала их в военных целях с начала широкомасштабного вторжения.

По данным ГУР, спецназовцы во время освобождения вышек захватили ценные трофеи. В частности, запас вертолетных боеприпасов типа неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая отслеживает движение кораблей в Черном море.

Напомним, недавно мы писали о новом обвинении по делу "вышек Бойко". А также о том, какова вероятность уничтожения буровых платформ в Черном море.