Деталі операції зі звільнення "вишок Бойка" у Чорному морі

Військові ЗСУ на буровій платформі. Фото: Головне управління розвідки

Операція зі звільнення "вишок Бойко" у Чорному морі проводилася у складних умовах, а також вимагала тривалого планування та підготовки. А успіх її службовці пояснюють тим, що було задіяно велику кількість фахівців військової справи.

Про це військові розповіли в інтерв'ю каналу O! Nebylovych.

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Звільнення вишок

Під час проведення операції зі звільнення бурових платформ у Чорному морі, погода була досить скрутною: шторм, сильний вітер та високі хвилі. Не кажучи про загрозу, яка надходить від ворога, зокрема від авіації РФ. Однак службовці, задіяні в штурмі, були добре обізнані у військовій справі та впевнені у собі.

"Була суматоха, багато лодок. Керувати було дуже важко. Але у нас було багато фахівців своєї справи, які у будь-яку мить могли внести свої корективи. Я тоді запропонував, щоб я поплив зі своїм підрозділом",— каже боєць із позивним Бабай.

Військові додали, що перед штурмом бурових платформ, ЗСУ нанесли по них масований удар дронами різних типів, який знешкодив особовий склад противника.

Що відомо про звільнення "вишок Бойка"

11 вересня 2023 року Україна повернула під свій контроль "вишки Бойка" — бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля узбережжя Криму в Чорному морі. Вони були під окупацією з 2014 року, Росія використовувала їх у військових цілях з початку широкомасштабного вторгнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові деталі операції зі звільнення "вишок Бойка". А також про те, яка ймовірність знищення бурових платформ у Чорному морі.