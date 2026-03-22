Головна Одеса Затори на трасі Одеса-Рені: на кордонах збираються черги

Затори на трасі Одеса-Рені: на кордонах збираються черги

Дата публікації: 22 березня 2026 09:24
Автівки в черзі на кордоні. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Уранці 22 березня на трасі Одеса-Рені утворилися затори в напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Найскладніша ситуація на під’їзді до пунктів пропуску в Паланці та Старокозачому, де водії змушені чекати годинами.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Затори до Паланки

Рух ускладнений у районі села Маяки, а також на під’їздах до пунктів пропуску в межах Нижньодністровського національного парку. Черги автомобілів на цих ділянках розтягнулися на кілька кілометрів.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Утруднений проїзд фіксують і на напрямку Старокозаче — Тудора. На мапах сервісів моніторингу руху ця ділянка позначена помаранчевим кольором, що свідчить про суттєві затримки при перетині кордону.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки та Рені

Затори спостерігаються й на трасі М-15 у напрямку Орлівки. Черги утворилися поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також безпосередньо перед пунктом пропуску. Водночас рух там збережений і повного блокування немає.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Інша ситуація на пункті пропуску Рені — Джюрджюлешть. Виїзд з України відбувається без черг, однак на в’їзді зафіксовано скупчення транспорту — ця ділянка на мапах позначена червоним кольором.

Які документи обов'язкові для водіїв під час подорожі 

Додамо, водіям з Одещини, які їдуть до Румунії та Молдови, радять заздалегідь перевірити документи на авто. Під час перетину можуть звертати увагу не лише на страховку та реєстрацію, а й на техогляд. Через це частина поїздок закінчується ще на пункті пропуску.

Йдеться про офіційний сертифікат техогляду, що видається після перевірки транспортного засобу на сертифікованій станції. Під час огляду фахівці оцінюють справність гальмівної системи, освітлення, рульового керування, рівень вихлопу та інші важливі елементи безпеки. Якщо такого документа немає, автомобіль можуть не пропустити через кордон.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE поговорили з начальником Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Андрієм Донченком про те, як проводиться ремонт на трасах Одещини, про фінансування та скільки часу потрібно для відновлення доріг.

Також ми писали, що з лютого відновили уже понад 150 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Найбільше робіт зараз виконують на трасі М-05 Київ — Одеса, яка після зими стала однією з найгірших у країні. Паралельно бригади зараз працюють на трасах М-14, М-15 у напрямку Рені, М-16 на Кишинів, а також на дорогах М-28, М-27, Р-72 і Р-55. На цих ділянках уже ліквідували десятки тисяч квадратних метрів пошкоджень.

затори Новини Одеси черги на кордоні
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
