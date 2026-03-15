Зміни на кордоні з Молдовою: без техогляду не пропускають

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Українські водії почали отримувати відмови на кордоні з Молдовою через відсутність сертифіката технічного огляду автомобіля. Нові правила вже діють на пунктах пропуску, зокрема на Одещині. Тепер без підтвердження технічної справності машини в’їхати до країни неможливо.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Техогляд автомобіля на кордоні з Молдовою

Молдовські прикордонники перевіряють документ, який підтверджує технічний стан автомобіля. Йдеться про офіційний сертифікат техогляду, що видається після перевірки транспортного засобу на сертифікованій станції.

Під час огляду фахівці оцінюють справність гальмівної системи, освітлення, рульового керування, рівень вихлопу та інші важливі елементи безпеки. Якщо такого документа немає, автомобіль можуть не пропустити через кордон.

Нові вимоги стосуються всіх транспортних засобів. Навіть нові автомобілі повинні мати підтвердження технічного стану, інакше їх можуть не впустити до Молдови.

Які документи потрібні для перетину кордону

Окрім сертифіката техогляду, водіям потрібно мати при собі:

чинний біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

техпаспорт на автомобіль;

міжнародну страховку "Зелена карта";

віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.

Якщо з водієм подорожує дитина, потрібно мати її паспорт або свідоцтво про народження. Якщо дитина їде лише з одним із батьків, необхідна нотаріально посвідчена згода другого на виїзд.

Що заборонено перевозити через кордон

Молдовські митники також нагадують про обмеження щодо ввезення товарів. Заборонено перевозити зброю, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед та саджанці без відповідних документів. У разі порушення товари можуть конфіскувати, а порушнику загрожує штраф.

Нагадаємо, наразі в Україні продовжують діяти воєнний стан та мобілізація, в межах якої забороняється виїзд за кордон чоловікам призовного віку. Проте за межі України можуть не випустити навіть жінок-держслужбовців. Проте винятком можуть стати ті, хто супроводжують свою неповнолітню дитину на відпочинок.

Також ми писали, що законом не встановлено вимоги щодо суми валютних цінностей, яку дозволяється вивозити за межі України. Проте обмеження існують, але вони пов’язані з декларуванням готівки на кордоні. Одна людина може транспортувати до 10 000 євро в еквіваленті без необхідності підтверджувати джерела походження коштів.