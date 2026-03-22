Пробки на трассе Одесса-Рени: на границах собираются очереди

Машины в очереди на границе. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Утром 22 марта на трассе Одесса-Рени образовались пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Самая сложная ситуация на подъезде к пунктам пропуска в Паланце и Старокозачьем, где водители вынуждены ждать часами.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Пробки до Паланки

Движение затруднено в районе села Маяки, а также на подъездах к пунктам пропуска в пределах Нижнеднестровского национального парка. Очереди автомобилей на этих участках растянулись на несколько километров.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Затрудненный проезд фиксируют и на направлении Старокозачье — Тудора. На картах сервисов мониторинга движения этот участок обозначен оранжевым цветом, что свидетельствует о существенных задержках при пересечении границы.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки и Рени

Пробки наблюдаются и на трассе М-15 в направлении Орловки. Очереди образовались вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила, а также непосредственно перед пунктом пропуска. При этом движение там сохранено и полного блокирования нет.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Другая ситуация на пункте пропуска Рени — Джюрджюлешть. Выезд из Украины происходит без очередей, однако на въезде зафиксировано скопление транспорта — этот участок на картах обозначен красным цветом.

Какие документы обязательны для водителей во время путешествия

Добавим, водителям из Одесской области, которые едут в Румынию и Молдову, советуют заранее проверить документы на авто. Во время пересечения могут обращать внимание не только на страховку и регистрацию, но и на техосмотр. Поэтому часть поездок заканчивается еще на пункте пропуска.

Речь идет об официальном сертификате техосмотра, который выдается после проверки транспортного средства на сертифицированной станции. Во время осмотра специалисты оценивают исправность тормозной системы, освещения, рулевого управления, уровень выхлопа и другие важные элементы безопасности. Если такого документа нет, автомобиль могут не пропустить через границу.

Напомним, журналисты Новости.LIVE поговорили с начальником Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Андреем Донченко о том, как проводится ремонт на трассах Одесской области, о финансировании и сколько времени нужно для восстановления дорог.

Также мы писали, что с февраля восстановили уже более 150 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Больше всего работ сейчас выполняют на трассе М-05 Киев — Одесса, которая после зимы стала одной из худших в стране. Параллельно бригады сейчас работают на трассах М-14, М-15 в направлении Рени, М-16 на Кишинев, а также на дорогах М-28, М-27, Р-72 и Р-55. На этих участках уже ликвидировали десятки тысяч квадратных метров повреждений.