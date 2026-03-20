Проблемы выезда из Одессы в Молдову: большие пробки на трассе

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 20 марта, на трассе Одесса-Рени на нескольких участках образовались сильные пробки. Особое затруднение движения наблюдается на подъездах к пунктам пропуска на границе с Молдовой. Водителям приходится долго ждать в очередях, чтобы выехать из страны.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

Проезд к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" существенно затруднен. Задержки наблюдаются на нескольких участках трассы, в частности на выезде из Одессы, возле села Маяки и в районе национального природного парка "Нижнеднестровский". Самые большие пробки — непосредственно на самом пункте пропуска. Ориентировочное время в пути сейчас составляет около 1 часа 32 минуты.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение автомобилей к паромной переправе в Орловке происходит без задержек и пробок — транспорт движется свободно. В то же время существенные осложнения наблюдаются только на подъездах к транзитной зоне с Молдовой, где скорость движения значительно снижается. Общее время в пути сейчас составляет 4 часа 23 минуты.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" проходит без пробок и очередей, двигаться можно свободно. Задержки наблюдаются только на отрезке дороги до транзитной зоны с Молдовой. Общее время в пути составляет почти 5 часов. Существует также альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию соседней страны, однако его прохождение может занять более 5 часов 20 минут.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

