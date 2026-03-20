Проблеми виїзду з Одеси до Молдови: великі затори на трасі

Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 20 березня, на трасі Одеса—Рені на кількох ділянках утворилися сильні затори. Особливе ускладнення руху спостерігається на під’їздах до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Водіям доводиться довго чекати в чергах, щоб виїхати з країни.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

Проїзд до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" суттєво ускладнений. Затримки спостерігаються на кількох ділянках траси, зокрема на виїзді з Одеси, біля села Маяки та в районі національного природного парку "Нижньодністровський". Найбільші затори — безпосередньо на самому пункті пропуску. Орієнтовний час у дорозі наразі становить близько 1 години 32 хвилини.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух автомобілів до паромної переправи в Орлівці відбувається без затримок і заторів — транспорт рухається вільно. Водночас суттєві ускладнення спостерігаються лише на під’їздах до транзитної зони з Молдовою, де швидкість руху значно знижується. Загальний час у дорозі наразі становить 4 години 23 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" проходить без заторів і черг, рухатися можна вільно. Затримки спостерігаються лише на відрізку дороги до транзитної зони з Молдовою. Загальний час у дорозі становить майже 5 годин. Існує також альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через територію сусідньої країни, проте його проходження може зайняти понад 5 годин 20 хвилин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, що для відновлення дорожнього покриття в Одесі вже підготували необхідну фінансову базу та визначили пріоритетні напрямки. Кошти розподілили між капітальними та поточними роботами, щоб охопити якомога більшу площу пошкоджених ділянок. Усі закупівлі проводили через прозорі тендери, де обрали перелік підрядних організацій, що мають відповідну техніку та досвід.

Також ми писали про те, що 20 березня комунальне підприємство "Міські дороги" проводить ремонт дорожнього та тротуарного покриття в різних районах Одеси. Через роботи рух транспорту на окремих ділянках може бути ускладнений.