Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Проблеми виїзду з Одеси до Молдови: великі затори на трасі

Проблеми виїзду з Одеси до Молдови: великі затори на трасі

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 16:17
Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 20 березня, на трасі Одеса—Рені на кількох ділянках утворилися сильні затори. Особливе ускладнення руху спостерігається на під’їздах до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Водіям доводиться довго чекати в чергах, щоб виїхати з країни.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

Проїзд до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" суттєво ускладнений. Затримки спостерігаються на кількох ділянках траси, зокрема на виїзді з Одеси, біля села Маяки та в районі національного природного парку "Нижньодністровський". Найбільші затори — безпосередньо на самому пункті пропуску. Орієнтовний час у дорозі наразі становить близько 1 години 32 хвилини.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух автомобілів до паромної переправи в Орлівці відбувається без затримок і заторів — транспорт рухається вільно. Водночас суттєві ускладнення спостерігаються лише на під’їздах до транзитної зони з Молдовою, де швидкість руху значно знижується. Загальний час у дорозі наразі становить 4 години 23 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" проходить без заторів і черг, рухатися можна вільно. Затримки спостерігаються лише на відрізку дороги до транзитної зони з Молдовою. Загальний час у дорозі становить майже 5 годин. Існує також альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через територію сусідньої країни, проте його проходження може зайняти понад 5 годин 20 хвилин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, що для відновлення дорожнього покриття в Одесі вже підготували необхідну фінансову базу та визначили пріоритетні напрямки. Кошти розподілили між капітальними та поточними роботами, щоб охопити якомога більшу площу пошкоджених ділянок. Усі закупівлі проводили через прозорі тендери, де обрали перелік підрядних організацій, що мають відповідну техніку та досвід.  

Також ми писали про те, що 20 березня комунальне підприємство "Міські дороги" проводить ремонт дорожнього та тротуарного покриття в різних районах Одеси. Через роботи рух транспорту на окремих ділянках може бути ускладнений. 

Одеська область виїзд за кордон
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації