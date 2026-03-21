На границе Одесчины с Румынией проверяют техосмотр автомобилей

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Водителям из Одесской области, которые едут в Румынию, советуют заранее проверить документы на авто. Во время пересечения могут обращать внимание не только на страховку и регистрацию, но и на техосмотр. Поэтому часть поездок заканчивается еще на пункте пропуска.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сертификат о техническом состоянии авто

Во время проверки у водителей смотрят стандартный пакет документов: удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и международный страховой полис. Но в отдельных случаях могут попросить и подтверждение прохождения обязательного технического контроля.

Этот документ подтверждает, что транспортное средство технически исправно и безопасно для движения. Получить его можно лишь после проверки авто на сертифицированной станции. Во время осмотра специалисты проверяют тормозную систему, освещение, рулевое управление, уровень выхлопа и другие важные элементы безопасности. Без такого сертификата украинским водителям могут отказать в пересечении границы с Румынией.

Какие документы нужны для пересечения границы

Чтобы избежать проблем во время поездки, водителям нужно иметь полный пакет документов:

биометрический загранпаспорт или визу;

документы на автомобиль;

медицинскую страховку;

подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);

военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;

доверенность, если водитель управляет чужим автомобилем.

Что запрещено ввозить в Румынию

Румынская таможня также контролирует ввоз товаров. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без соответствующих разрешений, а также наличные более 10 тысяч евро без декларирования.

Что стоит знать перед поездкой

Украинцы могут путешествовать в Румынию без визы при наличии биометрического загранпаспорта. В странах Шенгенской зоны разрешено находиться до 90 дней в течение 180 дней. Во время транзита пограничники могут также потребовать подтверждение права на въезд в страну назначения или вид на жительство. Обязательной остается медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.

Напомним, в Одесской области продолжаются ремонты дорог. Ведь после зимнего периода дорожная инфраструктура традиционно испытывает значительные нагрузки. В этом году ситуация оказалась более сложной: значительная часть автодорог государственного значения нуждается в срочном ремонте. Погодные условия, изношенность покрытия и отложенные ремонты предыдущих лет только усугубили проблему.

Также мы писали, что среди всех направлений наиболее проблемной остается трасса Киев — Одесса. Именно здесь фиксируется одно из самых больших количеств повреждений дорожного покрытия. Кроме этого, ремонтируют и международную трассу Одесса — Рени.