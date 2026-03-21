На границе Одесчины с Румынией проверяют техосмотр автомобилей
Водителям из Одесской области, которые едут в Румынию, советуют заранее проверить документы на авто. Во время пересечения могут обращать внимание не только на страховку и регистрацию, но и на техосмотр. Поэтому часть поездок заканчивается еще на пункте пропуска.
Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.
Сертификат о техническом состоянии авто
Во время проверки у водителей смотрят стандартный пакет документов: удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и международный страховой полис. Но в отдельных случаях могут попросить и подтверждение прохождения обязательного технического контроля.
Этот документ подтверждает, что транспортное средство технически исправно и безопасно для движения. Получить его можно лишь после проверки авто на сертифицированной станции. Во время осмотра специалисты проверяют тормозную систему, освещение, рулевое управление, уровень выхлопа и другие важные элементы безопасности. Без такого сертификата украинским водителям могут отказать в пересечении границы с Румынией.
Какие документы нужны для пересечения границы
Чтобы избежать проблем во время поездки, водителям нужно иметь полный пакет документов:
- биометрический загранпаспорт или визу;
- документы на автомобиль;
- медицинскую страховку;
- подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
- военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;
- доверенность, если водитель управляет чужим автомобилем.
Что запрещено ввозить в Румынию
Румынская таможня также контролирует ввоз товаров. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без соответствующих разрешений, а также наличные более 10 тысяч евро без декларирования.
Что стоит знать перед поездкой
Украинцы могут путешествовать в Румынию без визы при наличии биометрического загранпаспорта. В странах Шенгенской зоны разрешено находиться до 90 дней в течение 180 дней. Во время транзита пограничники могут также потребовать подтверждение права на въезд в страну назначения или вид на жительство. Обязательной остается медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.
