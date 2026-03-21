В Одесі чоловік тікав від перевірки і спричинив ДТП: заява ТЦК

Військовий спілкується з чоловіком.

Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент із водієм Audi, який стався 20 березня у Пересипському районі. У центрі заявили, що чоловік намагався уникнути перевірки документів, спричинив ДТП і після цього був затриманий. За цим фактом уже призначили службову перевірку.

Заява ТЦК.

Заява ТЦК

Про подію Одеський обласний ТЦК та СП повідомив на своїй сторінці. У відомстві заявили, що в соцмережах поширюються, як там вважають, викривлені повідомлення про цей випадок, тому вирішили оприлюднити свою версію того, що сталося.

У ТЦК стверджують, що під час заходів оповіщення на мобільному блокпості водій білого Audi намагався уникнути перевірки документів і зробив небезпечний маневр. За версією центру, саме це призвело до зіткнення з іншим автомобілем і пошкодження приватного майна.

Також у відомстві заявили, що після аварії чоловік намагався втекти з місця події та поводився агресивно щодо представників спільної групи оповіщення. Саме цим у ТЦК пояснили застосування сили. У повідомленні йдеться, що військовослужбовці "застосували заходи фізичного впливу для припинення правопорушення та затримання особи".

Після встановлення особи, як стверджують у центрі, з’ясувалося, що громадянин тривалий час перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. У ТЦК також повідомили, що за фактом події призначили службову перевірку, яка має встановити всі обставини інциденту.

Інші інциденти

Днями в Одесі розгорівся черговий скандал за участю людей у військовій формі, ймовірно, ТЦК. Жертвою інциденту став ветеран 28-ї бригади, який пішов на фронт добровольцем ще у 2022 році. Чоловік, який вже має інвалідність через поранення на війні, отримав важку травму під час спроби затримати його на вулиці. За словами постраждалого, подія сталася ввечері в Одесі, коли він вигулював собаку неподалік свого дому. До нього під’їхав чорний мікроавтобус, з якого вийшли чоловіки у формі.

Нагадаємо, в Одесі військовослужбовці ТЦК та СП відкрили вогонь у дворі житлового будинку в одному із районів міста. Сталося це під час перевірки військових документів у чоловіка, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

Також ми писали, що в Одесі стався напад на військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів. У результаті кілька військовослужбовців отримали тілесні ушкодження. У деяких хімічні опіки очей. Постраждалих госпіталізували.