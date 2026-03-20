В Одесі військові ТЦК та СП відкрили стрілянину у дворі

Момент інциденту з ТЦК. Фото: скриншот з відео

В Одесі розгорівся черговий скандал за участю ТЦК та СП. Військовослужбовці відкрили вогонь у дворі житлового будинку в одному із районів міста. Сталося це під час перевірки військових документів у чоловіка, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

В Одеському обласному ТЦК та СП дали роз'яснення інциденту, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Скандал з ТЦК

В Одесі 16 березня, під час планової перевірки військово-облікових документів спільна група оповіщення виявила чоловіка, який, за базами даних, перебував у розшуку за статтею 407 КК України. Після вимоги прослідувати для з’ясування обставин він намагався втекти. Чоловіка затримали із застосуванням передбачених законом заходів фізичного впливу.

"Проти військовослужбовців було застосовано фізичну силу та сльозогінний газ, а також здійснено спробу блокування службового транспорту. Один із військових застосував особистий пристрій шумової дії та здійснив попереджувальний постріл у повітря. Це дозволило стабілізувати ситуацію та передати затриманого до правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні.

Наразі призначено службову перевірку щодо правомірності застосування шумового пристрою. У ТЦК наголосили, що будь-яке перешкоджання законній діяльності військових тягне за собою юридичну відповідальність.

Інші інциденти з ТЦК

В Одесі раніше стався ще один резонансний інцидент за участю людей у формі, ймовірно пов’язаних із ТЦК. За словами ветерана 28-ї бригади, який має інвалідність після поранення на фронті, його намагалися силоміць затримати просто на вулиці. Під час конфлікту чоловік отримав відкритий перелом руки й потребує складної операції.

Сам постраждалий стверджує, що після травми люди у формі залишили його на місці та поїхали. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 128 КК України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі справою також займаються юристи, які готують заяви та збирають докази. Офіційних коментарів від ТЦК щодо цього випадку на момент публікації не було.

