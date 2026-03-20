Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі військові ТЦК та СП відкрили стрілянину у дворі

В Одесі військові ТЦК та СП відкрили стрілянину у дворі

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 15:23
В Одесі військові ТЦК та СП відкрили стрілянину у дворі
Момент інциденту з ТЦК. Фото: скриншот з відео

В Одесі розгорівся черговий скандал за участю ТЦК та СП. Військовослужбовці відкрили вогонь у дворі житлового будинку в одному із районів міста. Сталося це під час перевірки військових документів у чоловіка, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

В Одеському обласному ТЦК та СП дали роз'яснення інциденту, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Скандал з ТЦК

В Одесі 16 березня, під час планової перевірки військово-облікових документів спільна група оповіщення виявила чоловіка, який, за базами даних, перебував у розшуку за статтею 407 КК України. Після вимоги прослідувати для з’ясування обставин він намагався втекти. Чоловіка затримали із застосуванням передбачених законом заходів фізичного впливу.

"Проти військовослужбовців було застосовано фізичну силу та сльозогінний газ, а також здійснено спробу блокування службового транспорту. Один із військових застосував особистий пристрій шумової дії та здійснив попереджувальний постріл у повітря. Це дозволило стабілізувати ситуацію та передати затриманого до правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні.

Наразі призначено службову перевірку щодо правомірності застосування шумового пристрою. У ТЦК наголосили, що будь-яке перешкоджання законній діяльності військових тягне за собою юридичну відповідальність.

Інші інциденти з ТЦК

В Одесі раніше стався ще один резонансний інцидент за участю людей у формі, ймовірно пов’язаних із ТЦК. За словами ветерана 28-ї бригади, який має інвалідність після поранення на фронті, його намагалися силоміць затримати просто на вулиці. Під час конфлікту чоловік отримав відкритий перелом руки й потребує складної операції.

Сам постраждалий стверджує, що після травми люди у формі залишили його на місці та поїхали. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 128 КК України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі справою також займаються юристи, які готують заяви та збирають докази. Офіційних коментарів від ТЦК щодо цього випадку на момент публікації не було.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, хто має право на відстрочку, як правильно подати документи та що робити у разі відмови. Адже на сьогоднішній день не обов'язково відвідувати тереторіальний центр комплектування для отримання тих чи інших документів, пов'язаних з мобілізаційними процесами. 

Також ми писали про те, що суд на Одещині визнав винною жительку Роздільнянського району у перешкоджанні мобілізації. За даними слідства, вона повідомляла у Viber про місця роботи співробітників ТЦК. Жінці призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком.

Одеса ТЦК та СП
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації