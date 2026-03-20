В Одессе военные ТЦК и СП открыли стрельбу во дворе

Момент инцидента с ТЦК. Фото: скриншот из видео

В Одессе разгорелся очередной скандал с участием ТЦК и СП. Военнослужащие открыли огонь во дворе жилого дома в одном из районов города. Произошло это во время проверки военных документов у мужчины, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части.

В Одесском областном ТЦК и СП дали разъяснение инцидента, передает Новини.LIVE.

Скандал с ТЦК

В Одессе 16 марта, во время плановой проверки военно-учетных документов совместная группа оповещения обнаружила мужчину, который, по базам данных, находился в розыске по статье 407 УК Украины. После требования проследовать для выяснения обстоятельств он пытался убежать. Мужчину задержали с применением предусмотренных законом мер физического воздействия.

"Против военнослужащих была применена физическая сила и слезоточивый газ, а также предпринята попытка блокирования служебного транспорта. Один из военных применил личное устройство шумового действия и произвел предупредительный выстрел в воздух. Это позволило стабилизировать ситуацию и передать задержанного в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Сейчас назначена служебная проверка относительно правомерности применения шумового устройства. В ТЦК отметили, что любое препятствование законной деятельности военных влечет за собой юридическую ответственность.

Другие инциденты с ТЦК

В Одессе ранее произошел еще один резонансный инцидент с участием людей в форме, вероятно связанных с ТЦК. По словам ветерана 28-й бригады, который имеет инвалидность после ранения на фронте, его пытались силой задержать прямо на улице. Во время конфликта мужчина получил открытый перелом руки и нуждается в сложной операции.

Сам пострадавший утверждает, что после травмы люди в форме оставили его на месте и уехали. Полиция открыла уголовное производство по ст. 128 УК Украины — неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Сейчас делом также занимаются юристы, которые готовят заявления и собирают доказательства. Официальных комментариев от ТЦК по этому случаю на момент публикации не было.

Напомним, мы сообщали о том, кто имеет право на отсрочку, как правильно подать документы и что делать в случае отказа. Ведь на сегодняшний день не обязательно посещать территориальный центр комплектования для получения тех или иных документов, связанных с мобилизационными процессами.

Также мы писали о том, что суд в Одесской области признал виновной жительницу Раздельнянского района в препятствовании мобилизации. По данным следствия, она сообщала в Viber о местах работы сотрудников ТЦК. Женщине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.