Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Скандал в Одессе: ветерану с инвалидностью сломали руку

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 12:23
Ветеран, с переломом руки. Фото: скриншот из видео

В Одессе разгорелся очередной скандал с участием людей в военной форме, вероятно ТЦК. Жертвой инцидента стал ветеран 28-й бригады, который ушел на фронт добровольцем еще в 2022 году. Мужчина, который уже имеет инвалидность из-за ранения на войне, получил тяжелую травму при попытке задержать его на улице. Сейчас ветеран готовится к сложной операции.

Об этом сообщил ветеран Денис Еврей, передает Новини.LIVE.

Реклама
Конфликт с ветераном

По словам пострадавшего, происшествие произошло вечером, в Одессе, когда он выгуливал собаку недалеко от своего дома. К нему подъехал черный микроавтобус, из которого вышли мужчины в форме, вероятно сотрудники ТЦК и СП. Ветеран сразу предупредил о своей инвалидности 3-й группы и наличии металлических имплантов в ноге после фронтового ранения. Конфликт возник из-за отказа одного из неизвестных в балаклаве показать собственное удостоверение в ответ на проверку документов ветерана.

"Я им сразу сказал: ребята, я не ваш вариант, я инвалид 3-й группы, еле хожу. У меня в ноге титановая конструкция и три шурупа в колене. Но одного из них, того что в балаклаве, что-то не устроило. Они начали силой забрасывать меня в машину. Я сопротивлялся руками, чтобы не залететь в бус, и в этот момент они мне тупо ломают руку. Я оказался внутри лицом вниз с открытым переломом, который просто болтался", — вспоминает ветеран Геннадий.

Бегство с места

Увидев серьезную травму, люди в форме испугались последствий. Они просто оставили окровавленного ветерана на дороге, сели в машину и уехали прочь. Теперь вместо спокойной реабилитации после войны защитника ждет долгое лечение и борьба за справедливость.

Помощь юристов

Сейчас делом Геннадия уже занимаются юристы. Правозащитники собирают доказательства, готовят заявления в правоохранительные органы и планируют привлечь к ответственности лиц, которые, вероятно, причастны к нанесению тяжелых телесных повреждений. В ТЦК пока никак не комментировали инцидент.

Напомним, мы сообщали о том, что 26 февраля, в одном из районов Одессы военнослужащий ТЦК открыл огонь в воздух. В сети утверждали о якобы стрельбе по людям во время оповещения. Однако эти сообщения не соответствуют действительности.

Также мы писали о том, что в Одессе, во время проверки документов, напали на военных ТЦК и СП. Нескольких из них госпитализировали после применения силы и слезоточивых веществ.

Одесса скандал ТЦК и СП
Мария Луценко
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации