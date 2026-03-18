Скандал в Одессе: ветерану с инвалидностью сломали руку

Ветеран, с переломом руки. Фото: скриншот из видео

В Одессе разгорелся очередной скандал с участием людей в военной форме, вероятно ТЦК. Жертвой инцидента стал ветеран 28-й бригады, который ушел на фронт добровольцем еще в 2022 году. Мужчина, который уже имеет инвалидность из-за ранения на войне, получил тяжелую травму при попытке задержать его на улице. Сейчас ветеран готовится к сложной операции.

Об этом сообщил ветеран Денис Еврей, передает Новини.LIVE.

Конфликт с ветераном

По словам пострадавшего, происшествие произошло вечером, в Одессе, когда он выгуливал собаку недалеко от своего дома. К нему подъехал черный микроавтобус, из которого вышли мужчины в форме, вероятно сотрудники ТЦК и СП. Ветеран сразу предупредил о своей инвалидности 3-й группы и наличии металлических имплантов в ноге после фронтового ранения. Конфликт возник из-за отказа одного из неизвестных в балаклаве показать собственное удостоверение в ответ на проверку документов ветерана.

"Я им сразу сказал: ребята, я не ваш вариант, я инвалид 3-й группы, еле хожу. У меня в ноге титановая конструкция и три шурупа в колене. Но одного из них, того что в балаклаве, что-то не устроило. Они начали силой забрасывать меня в машину. Я сопротивлялся руками, чтобы не залететь в бус, и в этот момент они мне тупо ломают руку. Я оказался внутри лицом вниз с открытым переломом, который просто болтался", — вспоминает ветеран Геннадий.

Бегство с места

Увидев серьезную травму, люди в форме испугались последствий. Они просто оставили окровавленного ветерана на дороге, сели в машину и уехали прочь. Теперь вместо спокойной реабилитации после войны защитника ждет долгое лечение и борьба за справедливость.

Помощь юристов

Сейчас делом Геннадия уже занимаются юристы. Правозащитники собирают доказательства, готовят заявления в правоохранительные органы и планируют привлечь к ответственности лиц, которые, вероятно, причастны к нанесению тяжелых телесных повреждений. В ТЦК пока никак не комментировали инцидент.

Напомним, мы сообщали о том, что 26 февраля, в одном из районов Одессы военнослужащий ТЦК открыл огонь в воздух. В сети утверждали о якобы стрельбе по людям во время оповещения. Однако эти сообщения не соответствуют действительности.

Также мы писали о том, что в Одессе, во время проверки документов, напали на военных ТЦК и СП. Нескольких из них госпитализировали после применения силы и слезоточивых веществ.