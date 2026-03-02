Мошенник в Одессе выманил у матери военнообязанного 12,5 тыс. долларов

Задержание мошенника в Одессе. Фото: Главное управление Нацпрлиции Одесской области

В Одессе арестовали мужчину, который под предлогом ТЦК обманул женщину и выманил у нее 12,5 тысяч долларов. Злоумышленник уверял, что ее сына задержали и его могут освободить за определённую сумму. При этом он не имел никакого отношения к военным организациям. Сейчас подозреваемый содержится под стражей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Звонок из ТЦК

Правоохранители в Одессе разоблачили мошенническую схему "Ваш сын в ТЦК и СП". Горожанин, который ранее уже был судим за мошенничество, позвонил женщине и представился военнослужащим ТЦК и СП. Он заявил, что ее сына якобы доставили в центр комплектования, и предложил "решить вопрос" за деньги. Единственным условием, по его словам, была немедленная передача крупной суммы. Злоумышленник требовал 12,5 тысяч долларов и постоянно давил на женщину, подчеркивая срочность. Он уверял, что иначе сына не отпустят домой. Потерпевшая согласилась и оставила деньги в заранее оговоренном месте.

Как только мужчина забрал средства из тайника, его задержали правоохранители. У фигуранта изъяли все незаконно полученные деньги.

Как накажут

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога более 532 тысяч гривен, которой подозреваемый не воспользовался. Полиция проверяет задержанного на возможную причастность к аналогичным мошенничествам.

Напомним, мы сообщали, что в Украине фиксируют новую волну мошеннических рассылок якобы от имени НЭК "Укрэнерго". Злоумышленники присылают электронные письма с фейковыми графиками отключений электроэнергии и вредоносными вложениями.

Также мы писали, что недавно в Ощадбанке предупредили клиентов о "выплате 2 200 гривен" из-за отключения света. Гражданам, если они уже получили такие сообщения, лучше не открывать ссылки и не писать свои личные данные на любых сторонних сайтах.