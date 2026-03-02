Відео
Україна
Головна Одеса В Одесі шахрай представлявся працівником ТЦК — як працювала схема

В Одесі шахрай представлявся працівником ТЦК — як працювала схема

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 15:31
Шахрай, який збрехав про ТЦК виманив 12,5 тис. доларів в одеситки
Затримання шахрая в Одесі. Фото: Головне управління Нацпрліції Одещини

В Одесі затримали чоловіка, який виманив у жінки 12,5 тисяч доларів, прикриваючись історією про ТЦК. Зловмисник переконував, що її сина нібито затримали й можуть "відпустити" за гроші. Аферист не мав жодного стосунку до військових структур. Наразі він перебуває під вартою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одеської області.

Читайте також:

Дзвінок з ТЦК

Правоохоронці в Одесі викрили шахрайську схему "Ваш син у ТЦК та СП". Містянин, який раніше вже був судимий за шахрайство, зателефонував жінці та представився військовослужбовцем ТЦК та СП. Він заявив, що її сина нібито доставили до центру комплектування, і запропонував "вирішити питання" за гроші. Єдиною умовою, за його словами, була негайна передача великої суми. Зловмисник вимагав 12,5 тисяч доларів і постійно тиснув на жінку, наголошуючи на терміновості. Він запевняв, що інакше сина не відпустять додому. Потерпіла погодилася та залишила гроші в заздалегідь обумовленому місці.

Щойно чоловік забрав кошти зі схованки, його затримали правоохоронці. У фігуранта вилучили всі незаконно отримані гроші.

Як покарають

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство у великих розмірах. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 532 тисячі гривень, якою підозрюваний не скористався. Поліція перевіряє затриманого на можливу причетність до аналогічних шахрайств.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні фіксують нову хвилю шахрайських розсилок нібито від імені НЕК "Укренерго". Зловмисники надсилають електронні листи з фейковими графіками відключень електроенергії та шкідливими вкладеннями.

Також ми писали, що нещодавно в Ощадбанку попередили клієнтів про "виплату 2 200 гривень" через відключення світла. Громадяням, якщо вони вже отримали такі повідомлення, краще не відкривати посилання й не писати свої особисті дані на будь-яких сторонніх сайтах. 

Одеса шахрайство Одеська область Новини Одеси затримання шахраї
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
