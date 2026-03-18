Скандал в Одесі: ветерану з інвалідністю зламали руку

Ветеран, з переломом руки. Фото: скриншот з відео

В Одесі розгорівся черговий скандал за участю людей у військовій формі, ймовірно ТЦК. Жертвою інциденту став ветеран 28-ї бригади, який пішов на фронт добровольцем ще у 2022 році. Чоловік, який вже має інвалідність через поранення на війні, отримав важку травму під час спроби затримати його на вулиці. Зараз ветеран готується до складної операції.

Про це повідомив ветеран Денис Єврей, передає Новини.LIVE.

Конфлікт з ветераном

За словами постраждалого, подія сталася ввечері, в Одесі, коли він вигулював собаку неподалік свого дому. До нього під’їхав чорний мікроавтобус, з якого вийшли чоловіки у формі, ймовірно співробітники ТЦК та СП. Ветеран одразу попередив про свою інвалідність 3-ї групи та наявність металевих імплантів у нозі після фронтового поранення. Конфлікт виник через відмову одного з невідомих у балаклаві показати власне посвідчення у відповідь на перевірку документів ветерана. ​

"Я їм одразу сказав: хлопці, я не ваш варіант, я інвалід 3-ї групи, ледве ходжу. У мене в нозі титанова конструкція і три шурупи в коліні. Але одного з них, того що в балаклаві, щось не влаштувало. Вони почали силоміць закидувати мене в машину. Я опирався руками, щоб не залетіти в бус, і в цей момент вони мені тупо ламають руку. Я опинився всередині обличчям вниз із відкритим перелом, який просто бовтався", — згадує ветеран Геннадій.

Втеча з місця

Побачивши серйозну травму, люди у формі злякалися наслідкі. Вони просто залишили закривавленого ветерана на дорозі, сіли в машину і поїхали геть. Тепер замість спокійної реабілітації після війни на захисника чекає довге лікування та боротьба за справедливість.

Допомога юристів

Наразі справою Геннадія вже займаються юристи. Правозахисники збирають докази, готують заяви до правоохоронних органів та планують притягнути до відповідальності осіб, які, ймовірно, причетні до нанесення важких тілесних ушкоджень. В ТЦК наразі ніяк не коментували інцидент.

