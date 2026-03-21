В Одессе мужчина убегал от проверки и устроил ДТП: заявление ТЦК

Военный общается с мужчиной. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент с водителем Audi, который произошел 20 марта в Пересыпском районе. В центре заявили, что мужчина пытался избежать проверки документов, спровоцировал ДТП и после этого был задержан. По данному факту уже назначили служебную проверку.

Заявление ТЦК.

Заявление ТЦК

О происшествии Одесский областной ТЦК и СП сообщил на своей странице. В ведомстве заявили, что в соцсетях распространяются, как там считают, искаженные сообщения об этом случае, поэтому решили обнародовать свою версию случившегося.

В ТЦК утверждают, что во время мероприятий оповещения на мобильном блокпосте водитель белого Audi пытался избежать проверки документов и совершил опасный маневр. По версии центра, именно это привело к столкновению с другим автомобилем и повреждению частного имущества.

Также в ведомстве заявили, что после аварии мужчина пытался скрыться с места происшествия и вел себя агрессивно по отношению к представителям совместной группы оповещения. Именно этим в ТЦК объяснили применение силы. В сообщении говорится, что военнослужащие "применили меры физического воздействия для прекращения правонарушения и задержания лица".

После установления личности, как утверждают в центре, выяснилось, что гражданин длительное время находился в розыске из-за нарушения правил воинского учета. В ТЦК также сообщили, что по факту происшествия назначили служебную проверку, которая должна установить все обстоятельства инцидента.

Другие инциденты

На днях в Одессе разгорелся очередной скандал с участием людей в военной форме, вероятно, ТЦК. Жертвой инцидента стал ветеран 28-й бригады, который ушел на фронт добровольцем еще в 2022 году. Мужчина, который уже имеет инвалидность из-за ранения на войне, получил тяжелую травму при попытке задержать его на улице. По словам пострадавшего, происшествие произошло вечером в Одессе, когда он выгуливал собаку недалеко от своего дома. К нему подъехал черный микроавтобус, из которого вышли мужчины в форме.

Напомним, в Одессе военнослужащие ТЦК и СП открыли огонь во дворе жилого дома в одном из районов города. Произошло это во время проверки военных документов у мужчины, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части.

Также мы писали, что в Одессе произошло нападение на военнослужащих ТЦК во время проверки документов. В результате несколько военнослужащих получили телесные повреждения. У некоторых химические ожоги глаз. Пострадавших госпитализировали.