На трассе Одесса — Рени авто вылетело в кювет: двое пострадавших

Разбитая машина в результате аварии. Фото: Нацполиция

В Одесской области в Измаильском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Авария случилась днем 4 апреля на трассе Одесса — Рени. В результате опрокидывания машины пострадали два человека.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Авария на трассе Одесса — Рени. Фото: Нацполиция

ДТП на трассе Одесса — Рени

По предварительным данным полиции, 62-летний водитель из Одессы не справился с управлением автомобиля Lexus. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Вместе с водителем в салоне находился 42-летний пассажир. Оба получили телесные повреждения различной степени. Их доставили в больницу для оказания помощи.

Правоохранители работают на месте аварии и выясняют все обстоятельства происшествия. Водителя также проверят на состояние опьянения.

Читайте также:

Ситуация на трассе Одесса - Рени

Сегодня днем, 4 апреля, на трассе Одесса - Рени образовались пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Наибольшие очереди фиксируют перед пунктами пропуска. Водители стоят в очередях по несколько часов. Сложнее всего проехать в сторону Паланки и Староказачьего.

Пробки начинаются еще в районе села Маяки, а также на подъездах к КПП в пределах Нижнеднестровского национального парка. Очереди автомобилей на этих участках растянулись на несколько километров.

