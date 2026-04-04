Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На трассе Одесса — Рени авто вылетело в кювет: двое пострадавших

На трассе Одесса — Рени авто вылетело в кювет: двое пострадавших

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 16:22
На трассе Одесса — Рени авто вылетело в кювет: двое пострадавших
Разбитая машина в результате аварии. Фото: Нацполиция

В Одесской области в Измаильском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Авария случилась днем 4 апреля на трассе Одесса — Рени. В результате опрокидывания машины пострадали два человека.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Аварія на Одещині сьогодні, 4 квітня
Авария на трассе Одесса — Рени. Фото: Нацполиция

ДТП на трассе Одесса — Рени

По предварительным данным полиции, 62-летний водитель из Одессы не справился с управлением автомобиля Lexus. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Вместе с водителем в салоне находился 42-летний пассажир. Оба получили телесные повреждения различной степени. Их доставили в больницу для оказания помощи.

Правоохранители работают на месте аварии и выясняют все обстоятельства происшествия. Водителя также проверят на состояние опьянения.

Ситуация на трассе Одесса - Рени

Сегодня днем, 4 апреля, на трассе Одесса - Рени образовались пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Наибольшие очереди фиксируют перед пунктами пропуска. Водители стоят в очередях по несколько часов. Сложнее всего проехать в сторону Паланки и Староказачьего.

Пробки начинаются еще в районе села Маяки, а также на подъездах к КПП в пределах Нижнеднестровского национального парка. Очереди автомобилей на этих участках растянулись на несколько километров.

Как писали Новини.LIVE, 13 марта в городе Беляевка Одесского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись три автомобиля. Погиб 62-летний водитель одной из легковушек. Виновный в ДТП уехал с места происшествия.

Также Новини.LIVE сообщали, что в тот же день также произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя в Березовском районе Одесской области. В результате ДТП пострадали две пассажирки, которых госпитализировали с травмами.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации