На трассе Одесса — Рени авто вылетело в кювет: двое пострадавших
В Одесской области в Измаильском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Авария случилась днем 4 апреля на трассе Одесса — Рени. В результате опрокидывания машины пострадали два человека.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.
ДТП на трассе Одесса — Рени
По предварительным данным полиции, 62-летний водитель из Одессы не справился с управлением автомобиля Lexus. Машина съехала в кювет и перевернулась.
Вместе с водителем в салоне находился 42-летний пассажир. Оба получили телесные повреждения различной степени. Их доставили в больницу для оказания помощи.
Правоохранители работают на месте аварии и выясняют все обстоятельства происшествия. Водителя также проверят на состояние опьянения.
Ситуация на трассе Одесса - Рени
Сегодня днем, 4 апреля, на трассе Одесса - Рени образовались пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Наибольшие очереди фиксируют перед пунктами пропуска. Водители стоят в очередях по несколько часов. Сложнее всего проехать в сторону Паланки и Староказачьего.
Пробки начинаются еще в районе села Маяки, а также на подъездах к КПП в пределах Нижнеднестровского национального парка. Очереди автомобилей на этих участках растянулись на несколько километров.
