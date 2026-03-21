Діти за кермом: на Одещині зупинили трьох підлітків-водіїв

Поліцейський затримав неповнолутнього хлопця за кермом. Фото: Нацполіція Одещини

На Одещині поліцейські за тиждень виявили трьох підлітків, які керували транспортом без посвідчення водія. Усі випадки сталися в Ананьєві Подільського району. У поліції кажуть, що транспорт діти взяли з дому без відома батьків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Неповнолітні за кермом

Інциденти зафіксували під час профілактичних заходів. За даними поліції, лише в Подільському районі за короткий час виявили трьох неповнолітніх, які виїхали на дороги без права керування. Усі вони, як зазначили правоохоронці, не мали водійських посвідчень.

Йдеться про двох 15-річних хлопців, які їздили містом на мопедах, і 16-річну дівчину, яка сіла за кермо легкового автомобіля. Як з’ясували правоохоронці, підлітки взяли транспорт удома без дозволу батьків, щоб просто покататися.

Кого покарають за водіння транспорту неповнолітніми

За водіння транспорту неповнолітніми відповідатимуть уже дорослі. Поліція повідомила, що батьків можуть притягнути до відповідальності за частиною 3 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей їм загрожує штраф до 1700 гривень.

З якого віку дозволено сідати за кермо

Правоохоронці також нагадали, з якого віку дозволено сідати за кермо. Мотоциклами і мопедами можна керувати з 16 років, але тільки після отримання посвідчення водія категорії А або А1. Для легкових автомобілів мінімальним віком є 18 років, і лише за наявності посвідчення категорії B.

Нагадаємо, у місті Біляївка Одеського району 13 березня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В аварії зіткнулися три автомобілі. Загинув 62-річний водій одного із легковиків.

Того ж дня у Березівському районі Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія. Аварія трапилася в одному з населених пунктів Раухівської громади. Унаслідок ДТП постраждали дві пасажирки, яких госпіталізували з травмами.

Раніше ввечері 14 лютого у центрі Одеси сталася аварія за участю трьох транспортних засобів. Постраждали двоє людей, а водія-виновника затримали за алкогольне сп'яніння.

