Дети за рулем: на Одесчине остановили трех подростков-водителей

Полицейский задержал несовершеннолетнего парня за рулем. Фото: Нацполиция Одесской области

В Одесской области полицейские за неделю обнаружили трех подростков, которые управляли транспортом без водительского удостоверения. Все случаи произошли в Ананьеве Подольского района. В полиции говорят, что транспорт дети взяли из дома без ведома родителей.

Несовершеннолетние за рулем

Инциденты зафиксировали во время профилактических мероприятий. По данным полиции, только в Подольском районе за короткое время обнаружили трех несовершеннолетних, которые выехали на дороги без права управления. Все они, как отметили правоохранители, не имели водительских удостоверений.

Речь идет о двух 15-летних парнях, которые ездили по городу на мопедах, и 16-летней девушке, которая села за руль легкового автомобиля. Как выяснили правоохранители, подростки взяли транспорт дома без разрешения родителей, чтобы просто покататься.

Кого накажут за вождение транспорта несовершеннолетними

За вождение транспорта несовершеннолетними будут отвечать уже взрослые. Полиция сообщила, что родителей могут привлечь к ответственности по части 3 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей им грозит штраф до 1700 гривен.

С какого возраста разрешено садиться за руль

Правоохранители также напомнили, с какого возраста разрешено садиться за руль. Мотоциклами и мопедами можно управлять с 16 лет, но только после получения водительского удостоверения категории А или А1. Для легковых автомобилей минимальным возрастом является 18 лет, и только при наличии удостоверения категории B.

Напомним, в городе Беляевка Одесского района 13 марта произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись три автомобиля. Погиб 62-летний водитель одной из легковушек.

В тот же день в Березовском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя. Авария произошла в одном из населенных пунктов Рауховской общины. В результате ДТП пострадали две пассажирки, которых госпитализировали с травмами.

Ранее вечером 14 февраля в центре Одессы произошла авария с участием трех транспортных средств. Пострадали два человека, а водителя-виновника задержали за алкогольное опьянение.