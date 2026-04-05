На Одещині мотоцикліст врізався в автівку: його ушпиталили

У Білгород-Дністровському районі, що на Одещині, мотоцикліст врізався в автівку. Унаслідок зіткнення постраждав водій двоколісного.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

На Одещині зіткнулось авто та мотоцикл. Фото: Нацполіція

Аварія на Одещині

За попередніми даними поліції, 30-річний мотоцикліст рухався вулицею і зіткнувся з автомобілем, за кермом якого був 36-річний чоловік. У цей момент водій авто виїжджав із прибудинкової території.

Після удару мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його забрала швидка допомога і доставила до лікарні. У чоловіка відібрали біологічні зразки, щоб перевірити, чи був він у стані сп’яніння.

Водій легковика не постраждав. Його перевірили на місці — він був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. У справі призначать експертизи, щоб встановити всі обставини аварії.

Читайте також:

Новини.LIVE писали, що 4 квітня на трасі Одеса — Рені 62-річний водій із Одеси не впорався з керуванням автомобілем Lexus. Машина з’їхала в кювет і перекинулася. Разом із водієм у салоні перебував 42-річний пасажир. Обоє отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

Також Новини.LIVE повідомляли, що раніше, 13 березня, у місті Біляївка Одеського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В аварії зіткнулися три автомобілі. Загинув 62-річний водій одного із легковиків. Винуватий в ДТП поїхав з місця події.

У той же день також сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія у Березівському районі Одеської області. Унаслідок ДТП постраждали дві пасажирки, яких госпіталізували з травмами.