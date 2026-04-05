Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине мотоциклист врезался в машину: его госпитализировали

На Одесчине мотоциклист врезался в машину: его госпитализировали

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 10:10
На Одесчине мотоциклист врезался в машину: его госпитализировали
Разбитая машина в результате аварии. Фото: Нацполиция

В Белгород-Днестровском районе Одесской области мотоциклист врезался в машину. В результате столкновения пострадал водитель двухколесного.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Поліцейська автівка на місці ДТП на Одещині
В Одесской области столкнулось авто и мотоцикл. Фото: Нацполиция

Авария в Одесской области

По предварительным данным полиции, 30-летний мотоциклист двигался по улице и столкнулся с автомобилем, за рулем которого был 36-летний мужчина. В этот момент водитель авто выезжал с придомовой территории.

После удара мотоциклист получил телесные повреждения. Его забрала скорая помощь и доставила в больницу. У мужчины отобрали биологические образцы, чтобы проверить, был ли он в состоянии опьянения.

Мотоцикл, який зіткнувся з автівкою на Одещині
Авария с мотоциклистом в Одесской области. Фото: Нацполиция

Водитель легковушки не пострадал. Его проверили на месте - он был трезв. Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. По делу назначат экспертизы, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Читайте также:

Новини.LIVE писали, что 4 апреля на трассе Одесса - Рени 62-летний водитель из Одессы не справился с управлением автомобилем Lexus. Машина съехала в кювет и перевернулась. Вместе с водителем в салоне находился 42-летний пассажир. Оба получили телесные повреждения различной степени.

Также Новини.LIVE сообщали, что ранее, 13 марта, в городе Беляевка Одесского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись три автомобиля. Погиб 62-летний водитель одной из легковушек. Виновник в ДТП уехал с места происшествия.
В тот же день также произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя в Березовском районе Одесской области. В результате ДТП пострадали две пассажирки, которых госпитализировали с травмами.

ДТП Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации