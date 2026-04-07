Смертельное ДТП в Одессе: столкнулись маршрутка и микроавтобус

ДТП на Балковской в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе утром 7 апреля произошла серьезная авария на улице Балковской. Столкнулись маршрутка и микроавтобус, которые двигались в одном направлении. В результате ДТП погибла пассажирка общественного транспорта. Еще несколько человек получили травмы, их количество уточняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Смертельная авария

Утром, на улице Балковская в Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, маршрутка и микроавтобус столкнулись во время движения в одном направлении. К сожалению, одна из пассажирок маршрутки погибла на месте. Другие пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Расследование ДТП

На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства аварии. Водителей обоих транспортных средств проверят на состояние опьянения. После завершения проверок будут решать, как квалифицировать это событие.

Пробки на дороге

Из-за ДТП движение транспорта на этом участке улицы Балковской затруднено. Водителей просят учитывать это и по возможности выбирать другие маршруты. В полиции также напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и внимательности за рулем.

Последствия столкновения в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как избежать ДТП

Подобных аварий можно избежать, если соблюдать правила дорожного движения. Водителям советуют держать безопасную дистанцию, не превышать скорость и быть внимательными в потоке, особенно рядом с общественным транспортом. Резкие маневры и невнимательность за рулем часто становятся причинами столкновений в одном направлении.

Работа электротранспорта

С 28 марта в Одессе в тестовом режиме возобновили работу городского электротранспорта. Трамваи и троллейбусы начали курсировать вместе с социальными автобусами, однако пока на линии выходит лишь около 30% подвижного состава — это связано с ограничениями электроснабжения. Из-за этого интервалы движения остаются увеличенными — в среднем от 20 до 40 минут. В городе призывают водителей быть особенно внимательными. Не оставлять авто на трамвайных путях и не препятствовать движению электротранспорта.

Сейчас работают сразу несколько трамвайных маршрутов, которые соединяют разные районы города. В частности, курсируют трамваи:

№5 "Аркадия — Автовокзал",

№7 "Херсонский сквер — 11 станция Люстдорфской дороги",

№10 "И. Рабина — площадь Старосенная",

№11 "площадь Старосенная — площадь Алексеевская",

№12 "Херсонский сквер — Слободской рынок",

№15 "площадь Алексеевская — Слободской рынок",

№17 "Куликово поле — 11 станция Большого Фонтана",

№21 "площадь Тираспольская — Застава-2"

№28 "парк Шевченко — улица Пастера".

Также постепенно восстанавливается движение троллейбусов. На маршрутах работают троллейбусы:

№3 "парк Шевченко — Застава-1",

№7 "улица Архитекторская — улица Новосельского",

№9 "Инглези — улица Ришельевская",

№10 "Инглези — улица Приморская"

№12 "улица Архитекторская — Центральный аэропорт".

Работа социальных маршрутов

В городе продолжают курсировать социальные бесплатные автобусы, которые обеспечивают сообщение между разными районами. Они работают по четкому, но ориентировочному графику.

Маршрут С2 "Железнодорожный вокзал — Детский комбинат (ул. Семена Палия)" выполняет рейсы с утра до вечера. Отправления от вокзала начинаются с 06:00 и продолжаются до 19:50 с интервалами в течение дня. В обратном направлении — от улицы Семена Палия — автобусы выезжают с 06:45 до 20:50.

Маршрут С3 "ул. С. Рихтера — ул. Дегтярная" работает утром и во второй половине дня. Отправления от улицы Рихтера запланированы с 06:45 до 17:15, а в обратном направлении — от Дегтярной — с 07:45 до 18:15.

Маршрут С4 "Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная" курсирует несколько раз в день. Отправление с Тираспольского шоссе (остановка "Два столба") — с 06:30 до 17:00. Отдельные рейсы стартуют также от остановки "Западное кладбище". В обратном направлении — от Дегтярной — автобусы отправляются с 07:30 до 18:00. Часть рейсов обозначена буквой "К" — они направляются к Западному кладбищу.

