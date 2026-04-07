В Одессе масштабный ремонт дорог: в городе уже пробки
В Одессе 7 апреля продолжат ремонт дорог сразу на нескольких улицах. Работы продолжаются второй день подряд и могут существенно повлиять на движение транспорта. В разных районах города водители столкнутся с ограничениями и пробками. Горожан призывают заранее планировать маршруты.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЖКС Одессы.
Ремонт дорог
Дорожные службы будут работать сразу на ряде важных участков города. Из-за этого движение транспорта местами будет затруднено или частично ограничено. Ремонт запланирован по следующим адресам:
- Балтская дорога
- перекресток ул. Наливной и ул. Ганса Германа
- ул. Известковая
- Фонтанская дорога
- Дальницкое шоссе
- просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)
- ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской)
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги
- перекресток ул. Инглези — просп. Небесной сотни — ул. Михаила Комарова
Наибольшие пробки возможны на перекрестках и магистралях, где движение интенсивное в течение дня. Водителям советуют выбирать объездные пути и закладывать больше времени на дорогу.
Сколько денег выделят
В этом году в Одессе готовят масштабное обновление дорог и тротуаров. В городе планируют не ограничиваться ямочным ремонтом, а провести полноценную реконструкцию десятков улиц в разных районах. На это уже заложили значительные средства из городского бюджета. Как сообщили в управлении дорожного хозяйства, финансирование распределили между капитальным и текущим ремонтом. Это позволит охватить больше проблемных участков и быстрее улучшить состояние дорог. Перед стартом работ специалисты обследовали улицы, подготовили дефектные акты и просчитали сметы для каждого объекта.
По состоянию на 18 марта 2026 года в бюджете Одесской городской громады предусмотрено:
- на капитальный ремонт дорог — 74 294,8 тыс. грн;
- на текущий ремонт — 250 000,0 тыс. грн.
Всего в городе планируют восстановить более 156 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Основной этап текущего ремонта начался в марте и продлится до июля 2026 года.
Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі вранці 7 квітня сталася серйозна аварія на вулиці Балківській. Зіткнулися маршрутка і мікроавтобус, які рухалися в одному напрямку. В результаті ДТП загинула пасажирка громадського транспорту. Є ускладнення руху.
Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским.
