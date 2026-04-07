В Одессе масштабный ремонт дорог: в городе уже пробки

Коммунальщики проводят ремонтные работы. Фото иллюстративное: ЖКС Одессы

В Одессе 7 апреля продолжат ремонт дорог сразу на нескольких улицах. Работы продолжаются второй день подряд и могут существенно повлиять на движение транспорта. В разных районах города водители столкнутся с ограничениями и пробками. Горожан призывают заранее планировать маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЖКС Одессы.

Ремонт дорог

Дорожные службы будут работать сразу на ряде важных участков города. Из-за этого движение транспорта местами будет затруднено или частично ограничено. Ремонт запланирован по следующим адресам:

Балтская дорога

перекресток ул. Наливной и ул. Ганса Германа

ул. Известковая

Фонтанская дорога

Дальницкое шоссе

просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)

ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской)

проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги

перекресток ул. Инглези — просп. Небесной сотни — ул. Михаила Комарова

Наибольшие пробки возможны на перекрестках и магистралях, где движение интенсивное в течение дня. Водителям советуют выбирать объездные пути и закладывать больше времени на дорогу.

Сколько денег выделят

В этом году в Одессе готовят масштабное обновление дорог и тротуаров. В городе планируют не ограничиваться ямочным ремонтом, а провести полноценную реконструкцию десятков улиц в разных районах. На это уже заложили значительные средства из городского бюджета. Как сообщили в управлении дорожного хозяйства, финансирование распределили между капитальным и текущим ремонтом. Это позволит охватить больше проблемных участков и быстрее улучшить состояние дорог. Перед стартом работ специалисты обследовали улицы, подготовили дефектные акты и просчитали сметы для каждого объекта.

По состоянию на 18 марта 2026 года в бюджете Одесской городской громады предусмотрено:

на капитальный ремонт дорог — 74 294,8 тыс. грн;

на текущий ремонт — 250 000,0 тыс. грн.

Всего в городе планируют восстановить более 156 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Основной этап текущего ремонта начался в марте и продлится до июля 2026 года.

