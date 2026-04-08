Одесса стала в сильных пробках: масштабный ремонт дорог

Одесса стала в сильных пробках: масштабный ремонт дорог

Дата публикации 8 апреля 2026 11:01
Ремонт дороги в Одессе. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В Одессе продолжают масштабный ремонт дорог и тротуаров. Работы запланированы на 8 апреля сразу в нескольких районах города. Из-за этого возможны ограничения движения транспорта и неудобства для пешеходов. Водителей просят заранее планировать маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЖКС Одессы.

Ремонт дорог

Сегодня, 8 апреля в Одессе дорожные службы будут работать на ряде улиц и перекрестков. Там будут ремонтировать проезжую часть и тротуары, поэтому в городе возможны временные ограничения движения. Водителям и пешеходам советуют учитывать эти работы и по возможности выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и задержек в дороге.

Где будут осложнения

Ремонтные работы проведут по следующим адресам:

  • ул. Решата Аметова (тротуар от просп. Шевченко до просп. Шевченко, 11)
  • перекресток ул. Наливная и ул. Ганса Германа
  • ул. Известковая
  • Фонтанская дорога
  • Дальницкое шоссе
  • просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)
  • ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской)
  • проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги
  • перекресток ул. Инглези — просп. Небесной сотни — ул. Михаила Комарова

Бюджет на дороги

В этом году в Одессе запланировано масштабное обновление дорожной инфраструктуры. Вместо точечного латания ям город переходит к полноценной реконструкции десятков улиц во всех районах. В управлении дорожного хозяйства уже подготовили дефектные акты и сметы, распределив финансирование между капитальными и текущими работами. Согласно бюджету громады на 18 марта 2026 года, на восстановление дорожного полотна выделено:

Читайте также:
  • 74 294,8 тыс. грн — на капитальный ремонт;
  • 250 000,0 тыс. грн — на текущий ремонт.

Всего планируется привести в порядок более 156 тысяч квадратных метров покрытия. Основная фаза работ стартовала в марте и продлится до июля 2026 года.

Как сообщали Новини.LIVE, правительство выделило дополнительные средства на транспортную инфраструктуру для Одесской области и границы с Молдовой. В частности планируют обустроить альтернативные маршруты возле моста в селе Маяки. Это должно улучшить логистику и обеспечить стабильное сообщение в условиях войны.

Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году Николаев не планирует капитального ремонта дорог. Город потратит почти 45 млн грн на ямочный ремонт, который будет выполнять только коммунальное предприятие. В первую очередь будут латать магистрали, а приоритет будут определять по жалобам жителей и предписаниям полиции. Большинство улиц получат ремонт постепенно в течение года.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель

Долженко Екатерина
