Одесса стала в сильных пробках: масштабный ремонт дорог
В Одессе продолжают масштабный ремонт дорог и тротуаров. Работы запланированы на 8 апреля сразу в нескольких районах города. Из-за этого возможны ограничения движения транспорта и неудобства для пешеходов. Водителей просят заранее планировать маршруты.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЖКС Одессы.
Ремонт дорог
Сегодня, 8 апреля в Одессе дорожные службы будут работать на ряде улиц и перекрестков. Там будут ремонтировать проезжую часть и тротуары, поэтому в городе возможны временные ограничения движения. Водителям и пешеходам советуют учитывать эти работы и по возможности выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и задержек в дороге.
Где будут осложнения
Ремонтные работы проведут по следующим адресам:
- ул. Решата Аметова (тротуар от просп. Шевченко до просп. Шевченко, 11)
- перекресток ул. Наливная и ул. Ганса Германа
- ул. Известковая
- Фонтанская дорога
- Дальницкое шоссе
- просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)
- ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской)
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги
- перекресток ул. Инглези — просп. Небесной сотни — ул. Михаила Комарова
Бюджет на дороги
В этом году в Одессе запланировано масштабное обновление дорожной инфраструктуры. Вместо точечного латания ям город переходит к полноценной реконструкции десятков улиц во всех районах. В управлении дорожного хозяйства уже подготовили дефектные акты и сметы, распределив финансирование между капитальными и текущими работами. Согласно бюджету громады на 18 марта 2026 года, на восстановление дорожного полотна выделено:
- 74 294,8 тыс. грн — на капитальный ремонт;
- 250 000,0 тыс. грн — на текущий ремонт.
Всего планируется привести в порядок более 156 тысяч квадратных метров покрытия. Основная фаза работ стартовала в марте и продлится до июля 2026 года.
Как сообщали Новини.LIVE, правительство выделило дополнительные средства на транспортную инфраструктуру для Одесской области и границы с Молдовой. В частности планируют обустроить альтернативные маршруты возле моста в селе Маяки. Это должно улучшить логистику и обеспечить стабильное сообщение в условиях войны.
Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году Николаев не планирует капитального ремонта дорог. Город потратит почти 45 млн грн на ямочный ремонт, который будет выполнять только коммунальное предприятие. В первую очередь будут латать магистрали, а приоритет будут определять по жалобам жителей и предписаниям полиции. Большинство улиц получат ремонт постепенно в течение года.
Читайте Новини.LIVE!