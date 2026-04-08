Одесса стала в сильных пробках: масштабный ремонт дорог

Ремонт дороги в Одессе. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В Одессе продолжают масштабный ремонт дорог и тротуаров. Работы запланированы на 8 апреля сразу в нескольких районах города. Из-за этого возможны ограничения движения транспорта и неудобства для пешеходов. Водителей просят заранее планировать маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЖКС Одессы.

Ремонт дорог

Сегодня, 8 апреля в Одессе дорожные службы будут работать на ряде улиц и перекрестков. Там будут ремонтировать проезжую часть и тротуары, поэтому в городе возможны временные ограничения движения. Водителям и пешеходам советуют учитывать эти работы и по возможности выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и задержек в дороге.

Где будут осложнения

Ремонтные работы проведут по следующим адресам:

ул. Решата Аметова (тротуар от просп. Шевченко до просп. Шевченко, 11)

перекресток ул. Наливная и ул. Ганса Германа

ул. Известковая

Фонтанская дорога

Дальницкое шоссе

просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)

ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской)

проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги

перекресток ул. Инглези — просп. Небесной сотни — ул. Михаила Комарова

Бюджет на дороги

В этом году в Одессе запланировано масштабное обновление дорожной инфраструктуры. Вместо точечного латания ям город переходит к полноценной реконструкции десятков улиц во всех районах. В управлении дорожного хозяйства уже подготовили дефектные акты и сметы, распределив финансирование между капитальными и текущими работами. Согласно бюджету громады на 18 марта 2026 года, на восстановление дорожного полотна выделено:

74 294,8 тыс. грн — на капитальный ремонт;

250 000,0 тыс. грн — на текущий ремонт.

Всего планируется привести в порядок более 156 тысяч квадратных метров покрытия. Основная фаза работ стартовала в марте и продлится до июля 2026 года.

Как сообщали Новини.LIVE, правительство выделило дополнительные средства на транспортную инфраструктуру для Одесской области и границы с Молдовой. В частности планируют обустроить альтернативные маршруты возле моста в селе Маяки. Это должно улучшить логистику и обеспечить стабильное сообщение в условиях войны.

Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году Николаев не планирует капитального ремонта дорог. Город потратит почти 45 млн грн на ямочный ремонт, который будет выполнять только коммунальное предприятие. В первую очередь будут латать магистрали, а приоритет будут определять по жалобам жителей и предписаниям полиции. Большинство улиц получат ремонт постепенно в течение года.