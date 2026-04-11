В Одесі змінять рух транспорту через великодні заходи

Маршрутні автобуси на дорогах Одеси.

У центрі Одеси на Великдень тимчасово змінять рух громадського транспорту через проведення святкових заходів у місті. Обмеження діятимуть 12 квітня зранку і торкнуться кількох популярних маршрутів.

Схема руху транспорту в Одесі на Великдень.

Зміни руху транспорту в Одесі на Великдень

В міськраді уточнили, що зміни запровадять з 07:00 до 14:00 на вулиці Пастера.

Зокрема, автобуси №168, 240 та 250 при русі від Пересипських мостів об’їжджатимуть ділянку через вулицю Старопортофранківську, після чого повертатимуться на свої звичні маршрути.

Маршрути №105, 111, 121, 145, 146 та 242 у напрямку до вулиці Преображенської також змінять рух. Вони курсуватимуть через узвіз В’ячеслава Блажка, далі — вулицями Софіївською та Преображенською.

Окремо зміниться кінцева зупинка автобуса №127. На час проведення заходів її перенесуть від "Інфекційної лікарні" до "Українського театру".

Водіям і пасажирам радять врахувати ці зміни при плануванні поїздок, адже в центрі міста можливі затримки руху.

Обмеження на Великдень в Одесі

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі на Великдень 2026 року комендантська година діятиме без змін — з опівночі до 05:00, тому нічні богослужіння будуть обмежені. У цей період перебування на вулиці заборонене, окрім випадків із спеціальними перепустками.

В місті посилять заходи безпеки: біля храмів, у центрі та на узбережжі чергуватимуть додаткові патрулі поліції та нацгвардії, можливі вибіркові перевірки речей. Правоохоронці також закликають уникати масових скупчень, а освячення пасок планують проводити упродовж дня, щоб розвести потоки людей. У разі повітряної тривоги служби зупинятимуть, а відвідувачів храмів скеровуватимуть до укриттів.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що напередодні Великодня фахівці ДСНС провели масштабні огляди релігійних споруд по всій Одеській області. Під час обстежень фахівці звертали увагу на наявність захисних споруд та справність систем оповіщення.