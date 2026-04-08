Комендантська година на Великдень в Одесі: поліція посилює режим

В Одесі та області на вихідні посилять заходи безпеки. Правоохоронці чергуватимуть біля храмів та у людних місцях. Можливі вибіркові перевірки речей громадян. Комендантська година діятиме без змін.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Посилення заходів безпеки

На вихідних на Великдень поліція разом із військовослужбовцями Національної гвардії працюватиме у посиленому режимі. Їхня головна задача — забезпечити порядок і безпеку в місті та області. Піші та автомобільні патрулі наблизять до релігійних споруд, де очікується найбільше людей. Окрім цього, правоохоронці чергуватимуть на вулицях, у парках, на вокзалах, уздовж узбережжя та на автошляхах.

Перевірка громадян

У громадських місцях можливі вибіркові поверхневі перевірки речей громадян. Вони проводитимуться лише з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки. Правоохоронці можуть оглядати сумки, рюкзаки та інші особисті речі, особливо у місцях скупчення людей. Жителів просять не сприймати такі заходи як обмеження прав, а ставитися до них з розумінням. Такі заходи пояснюють необхідністю запобігти провокаціям і підвищити рівень безпеки.

Комендантська година

Водночас жителям нагадують, що комендантська година в ніч з 11 на 12 квітня не скасовується і діятиме з 00:00 до 05:00. Людей просять не затримуватися довго на масових заходах, реагувати на сигнали повітряної тривоги та бути уважними до підозрілих предметів чи осіб.

У разі небезпеки або підозрілих ситуацій слід одразу звертатися до поліції за номерами 102 або 112. Правоохоронців просять не перешкоджати їхній роботі та з розумінням ставитися до можливих перевірок.

