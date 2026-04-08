Головна Одеса Комендантська година на Великдень в Одесі: поліція посилює режим

Комендантська година на Великдень в Одесі: поліція посилює режим

Дата публікації: 8 квітня 2026 12:51
Свічки в храмі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області на вихідні посилять заходи безпеки. Правоохоронці чергуватимуть біля храмів та у людних місцях. Можливі вибіркові перевірки речей громадян. Комендантська година діятиме без змін.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Посилення заходів безпеки

На вихідних на Великдень поліція разом із військовослужбовцями Національної гвардії працюватиме у посиленому режимі. Їхня головна задача — забезпечити порядок і безпеку в місті та області. Піші та автомобільні патрулі наблизять до релігійних споруд, де очікується найбільше людей. Окрім цього, правоохоронці чергуватимуть на вулицях, у парках, на вокзалах, уздовж узбережжя та на автошляхах.

Перевірка громадян

У громадських місцях можливі вибіркові поверхневі перевірки речей громадян. Вони проводитимуться лише з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки. Правоохоронці можуть оглядати сумки, рюкзаки та інші особисті речі, особливо у місцях скупчення людей. Жителів просять не сприймати такі заходи як обмеження прав, а ставитися до них з розумінням. Такі заходи пояснюють необхідністю запобігти провокаціям і підвищити рівень безпеки.

Комендантська година

Водночас жителям нагадують, що комендантська година в ніч з 11 на 12 квітня не скасовується і діятиме з 00:00 до 05:00. Людей просять не затримуватися довго на масових заходах, реагувати на сигнали повітряної тривоги та бути уважними до підозрілих предметів чи осіб.

У разі небезпеки або підозрілих ситуацій слід одразу звертатися до поліції за номерами 102 або 112. Правоохоронців просять не перешкоджати їхній роботі та з розумінням ставитися до можливих перевірок.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 квітня, католики святкують Воскресіння Христове. У центрі Одеси з цієї нагоди провели "Великодню реконструкцію". На Дерибасівській відтворили події останніх днів життя Ісуса Христа. До дійства долучилися десятки учасників, а глядачі спостерігали за ним просто неба.

Також Новини.LIVE писали, що до Великодня залишилися лічені дні, і одесити вже активно збирають святковий кошик. Розрив у цінах на яйця, масло та борошно між мережами може бути суттєвим, особливо якщо купувати все в одному місці. Та дізналися в яких супермаркетах підготовка до свята обійдеться дешевше.

Одеса Одеська область Великдень
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама

