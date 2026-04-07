Молочні продукти на одеських ринках: ціни перед Великоднем

Жінка обирає молочку на базарі. Фото: Новини.LIVE

На одеському ринку Черемушки перед Великоднем ціни на молочні продукти залишаються без різких змін. Продавці кажуть, що попит є, але покупці стали обережнішими з витратами. Попри зростання витрат на доставку, вартість намагаються не піднімати. Це допомагає втримати покупців і не втратити продажі.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку Черемушки та дізналися актуальні ціни на молочку та яйця.

Скільки коштує молочка

Перед святами на ринку ціни тримаються стабільними і не змінюються вже кілька тижнів. Продавці кажуть, що навіть напередодні Великодня не піднімають вартість, щоб не втратити покупців і зберегти попит.

Сир середній — 160 грн/кг

Сир нежирний — 130 грн/кг

Сир жирний — 230 грн/кг

Бринза овеча — 350 грн/кг

Бринза коров’яча — 200–230 грн/кг

Сметана — 200 грн/кг

Вершки — 320–350 грн/кг

Масло — 450–500 грн/кг

Кисломолочний сир. Фото: Новини.LIVE

Чому ціни не ростуть

Продавці пояснюють, що витрати на логістику зросли, але вони намагаються не перекладати це на покупців. Для цього рідше їздять за товаром і закуповують більше за один раз.

"Ціни залишаються відносно стабільними, хоча витрати на доставку даються взнаки. Ми оптимізуємо роботу, щоб люди могли купувати і не відчували різкого подорожчання", — розповідає продавчиня Тетяна.

Читайте також:

Продавчиня Тетяна про ціни. Фото: Новини.LIVE

Як реагують покупці

За словами продавців, люди зараз уважніше рахують гроші, тому різке підвищення могло б знизити продажі. Самі ж торговці кажуть, що тримають ціни свідомо.

"Нічого не дорожчає — як було, так і є. Людям і так непросто, грошей мало. Ми всі в одному човні, тому стараємося втримати ціни, щоб купували", — каже Тетяна.

Бринза на базарі. Фото: Новини.LIVE

Як обрати молочку

Перед святами покупцям радять уважно обирати молочні продукти. Насамперед варто звертати увагу на зовнішній вигляд і запах. Свіжий сир має бути рівномірного кольору без жовтих плям, а сметана — густою і без різкого кислого запаху. Бринза не повинна кришитися або мати слизьку поверхню. Також важливо уточнювати умови зберігання — молочка має стояти в холодильнику або в тіні, особливо у теплу погоду. Продавці додають, що краще купувати продукцію у перевірених місцях і не брати одразу великий обсяг, якщо є сумніви у свіжості.

Правильне зберігання

Після покупки молочні продукти важливо правильно зберігати, щоб вони не втратили свіжість і смак. Сир і бринзу краще тримати в холодильнику при температурі від +2 до +6 °C у щільно закритому контейнері або загорнутими в пергамент, щоб вони не вбирали сторонні запахи. Сметану і вершки слід зберігати лише в холодильнику та не залишати надовго при кімнатній температурі. Масло краще тримати окремо від продуктів із сильним запахом і в закритій упаковці. Також не варто купувати молочку "про запас" — свіжі продукти краще споживати протягом кількох днів.

Як повідомляли Новини.LIVE, перед святами на ринку "Черемушки" в Одесі зростає попит на свинину. Найчастіше беруть шию, ребра і підчеревину. Продавці кажуть, що товару вистачає, тому ціни різко не "стрибають". Водночас окремі позиції можуть трохи коливатися залежно від обсягу завозу.

Також Новини.LIVE писали, що на ринках Одеси помітно подорожчали овочі. Найбільше це відчувається у тепличній та привізній продукції. Через холодну весну відкритий ґрунт ще не дає врожаю, тому ціни тримаються високими. Продавці кажуть, що здешевлення поки чекати не варто.