В Одесі овочі не дешевшають: весняні ціни кусаються

На ринках Одеси помітно подорожчали овочі. Найбільше це відчувається у тепличній та привізній продукції. Через холодну весну відкритий ґрунт ще не дає врожаю, тому ціни тримаються високими. Продавці кажуть, що здешевлення поки чекати не варто.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку Черемушки в Одесі та дізналися актуальні ціни на овочі.

Чому овочі дорожчають

Цієї весни ринок овочів залежить переважно від тепличної продукції та імпорту. Через це до вартості додаються витрати на обігрів теплиць, логістику та зберігання. Також впливає ціна на пальне та коливання курсу валют. Усе це формує підсумкову ціну для покупців, яку складно знизити навіть за бажання продавців. Ситуація на ринку не змінюється вже кілька тижнів. Ціни або ростуть, або залишаються на тому ж рівні. Особливо це стосується огірків, помідорів та перцю. Деякі позиції за останній місяць додали в ціні досить відчутно. При цьому попит залишається стабільним, хоча покупці дедалі частіше беруть менше.

"Дуже вплинуло, все подорожчало, і огірки, наприклад, не опускаються, і помідорка наша не опускається, все залежить від топлива і долара", — розповідає продавчиня Лариса.

Ціни на овочі

На прилавках зараз переважає продукція з теплиць та інших регіонів. Через це ціни різняться залежно від походження товару. Наприклад, огірки з різних міст можуть коштувати по-різному. Те саме стосується і томатів, де ціна залежить від сорту та країни. Молоді сезонні овочі також уже з’явилися, але дешевими їх назвати складно. Серед покупців помітно, що люди порівнюють ціни та шукають дешевші варіанти. Водночас продавці не очікують швидкого здешевлення. За їхніми словами, навіть незначне зниження витрат не дасть різкого падіння цін. Ринок поки тримається на стабільно високому рівні.

Редиска — 90 грн/кг

Огірки (Миколаїв) — 250 грн/кг

Огірки (Умань) — 180 грн/кг

Огірки місцеві — 220 грн/кг

Томати "коктейль" (Умань) — 400 грн/кг

Броколі — 220 грн/кг

Томати "Мікадо" (Умань) — 250–350 грн/кг

Органічні томати (Туреччина) — 200 грн/кг

Кабачки — 200 грн/кг

Перець "капі" — 260 грн/кг

Перець болгарський — 300 грн/кг

Капуста молода — 100 грн/кг

Чи знизяться ціни

Продавці припускають, що різкого здешевлення чекати не варто. За їхніми словами, ціни можуть коливатися, але несуттєво. Основний фактор — це витрати на пальне та загальна економічна ситуація. Поки вони залишаються високими, ціни на овочі теж не падають. Лише з появою масового врожаю з відкритого ґрунту ситуація може змінитися. Наразі навіть невеликі коливання помітні для покупців. Проте це не ті зміни, які суттєво впливають на доступність продуктів. Ринок зараз працює в умовах постійних витрат і нестабільності. Тому продавці змушені підлаштовуватись під ситуацію.

"Мені здається, що воно так і залишиться, плюс-мінус. Десь 10–15 гривень змінюється, але в ціні нічого не падає", — додає Лариса.

Порівняння цін

Якщо порівняти ціни на "Черемушках" і Новому базарі в Одесі, видно, що другий варіант загалом трохи доступніший. Найбільша різниця — в огірках: на "Черемушках" вони переважно коштують 180–250 грн/кг, тоді як на Новому базарі є варіанти від 120 грн/кг, хоча дорогі позиції теж доходять до 260–270 грн/кг. Помідори в обох випадках залишаються дорогими, але на Новому базарі частіше трапляються дешевші пропозиції — від 200 грн/кг, тоді як на "Черемушках" більше позицій у вищому сегменті.

Водночас різниця добре помітна і в окремих позиціях. Наприклад, молода капуста на Новому базарі дорожча — близько 120 грн/кг проти 100 грн/кг на "Черемушках". Редис також трохи дешевший на "Черемушках" (90 грн/кг проти 100 грн/кг). А ось броколі, кабачки та перець майже не відрізняються — ціни тримаються в межах 200–300 грн/кг на обох ринках. Загалом Новий базар дає більше дешевих варіантів, але по частині овочів ціни майже однакові.

