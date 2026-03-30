Ціни на овочі в Одесі кусаються: вартість борщового набору

Жінка обирає овочі. Фото: Новини.LIVE

На Новому базарі в Одесі овочі залишаються дорогими. Через прохолодну весну місцевої продукції мало, тому на прилавках переважають імпорт і тепличні овочі. Це впливає на ціни — вони залежать не лише від сезону, а й від витрат на вирощування та доставку. Попри це, продавці намагаються втримати доступність базових продуктів.

Журналісти Новини.LIVE завітали на Новий базар в Одесі та дізналися актуальні ціни на овочі.

Вартість овочів

На Новому базарі в Одесі ціни на овочі різняться залежно від походження, якості та обсягів поставок. Більшість продукції зараз — імпортна або вирощена в теплицях, а це автоматично підвищує її вартість. Найдорожчими залишаються помідори, перець та деякі види огірків, які ще не надходять масово з відкритого ґрунту.

"Ціни на тепличні овочі та помідори значно вищі, ніж очікували покупці. Поки погода прохолодна, місцевої продукції на ринку мало", — розповідає продавчиня Галина.

Продавчиня Галина про ціни. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни:

Помідори — від 200 грн/кг

Помідори (сортові, Умань) — 320–400 грн/кг

Огірки — 120–170 грн/кг

Огірки (Умань) — 200 грн/кг

Огірки (Миколаїв) — 260 грн/кг

Огірки (Ізмаїл) — 230 грн/кг

Огірки (інші) — 270 грн/кг

Кабачок — 200 грн/кг

Цукіні — 200 грн/кг

Перець — 250–300 грн/кг

Морква — 30 грн/кг

Капуста — 20 грн/кг

Капуста молода — 120 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Редис — 100 грн/кг

Редис (пучок) — 40 грн

Часник (домашній) — 150 грн/кг

Часник (імпортний) — 200 грн/кг

Броколі/цвітна — 220 грн/кг

Перець на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Борщовий набір

Овочі для борщу поки залишаються відносно доступними, але ціни повільно зростають. Найдешевшими є буряк і морква — 25–30 грн за кілограм. Капуста має великий розрив у вартості: стара коштує від 20 грн, а молода — вже близько 120 грн.

Читайте також:

"Навіть борщовий набір став коштувати дорожче. Для сім’ї з чотирьох осіб ціна продуктів помітно відчутна", — каже продавчиня Галина.

Борщовий набір. Фото: Новини.LIVE

Зібрати борщовий набір ще можливо без значних витрат, але дешевшим він не стає. Продавці пояснюють це тим, що сезон місцевих овочів ще не почався, і імпортна продукція утримує високі ціни.

Чому дорожчає

Головна причина — наявність імпортної та тепличної продукції. Її вирощування і доставка обходяться дорожче. Також впливають витрати на енергію та логістику. Через це ціни залишаються високими. Продавці прогнозують зниження вартості ближче до стабільного тепла. Саме тоді на ринок масово надійдуть місцеві овочі. Поки ж ситуація суттєво не змінюється.

Редиска на ринку. Фото: Новини.LIVE

Порівняння цін

На Новому базарі в Одесі деякі овочі значно подорожчали, інші — трохи здешевшали або залишаються майже на тому ж рівні. Порівнюючи з попереднім місяцем, видно такі зміни:

Кабачок — було 250 грн/кг, стало 200 грн/кг (знизилась ціна)

Перець — було 250–300 грн/кг, зараз 250–300 грн/кг (без змін)

Морква молода — було 300 грн/кг, зараз 30 грн/кг (зниження, можливо, мова про звичайну моркву; молода капуста подорожчала)

Капуста молода — було 150 грн/кг, стало 120 грн/кг (знизилась ціна)

Броколі — було 200 грн/кг, зараз 220 грн/кг (підвищення)

Огірки — було 200–400 грн/кг, зараз 120–270 грн/кг (знизились у нижчій межі, верхня межа теж трохи зменшилась)

Огірки (Миколаївські) — було 350 грн/кг, зараз 260 грн/кг (зниження)

Редис — було 80 грн/кг, зараз 100 грн/кг (підвищення)

Часник — було 150–200 грн/кг, зараз 150–200 грн/кг (без змін)

Капуста стара — було 25 грн/кг, зараз 20 грн/кг (легке зниження)

Загалом сезонні овочі трохи дешевшають, бо починають надходити нові партії, тоді як деякі імпортні та тепличні позиції, наприклад броколі та редис, навпаки, трохи подорожчали.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі цього тижня на ринках не зафіксували зростання цін на молочні продукти. Продавці кажуть, що вартість тримається на попередньому рівні вже кілька тижнів. Найбільший інтерес зараз викликають свіжі сезонні позиції, а саме овечий сир.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі на Новому базарі подорожчала курятина та індичка. Продавці кажуть, що ціни почали зростати ще раніше, але зараз це стало помітніше. Водночас покупців на ринку стало менше. На попит вплинули як піст, так і загальні витрати людей.