Ситуація з крупами в Одесі: вартість та наявність у супермаркетах
Підвищення вартості продуктів викликали в деяких регіонах ажіотаж. Насамперед люди стали розбирати крупи, борошно та олію. Порожні полиці у супермаркетах стали все частіше з'являтися у столиці. В Одесі ж ситуація стабільна і якогось дефециту не спостерігається.
Журналісти Новини.LIVE перевірили ціни на основні продукти у популярних мережах міста.
Дефіцит товарів
Попри загальні побоювання щодо нестачі круп, борошна та цукру, в Одесі дефіциту не спостерігається. Полиці супермаркетів заповнені, а асортимент залишається широким. Водночас ціни на базові продукти дійсно поступово зростають.
Ціни в "Таврія В"
У мережі "Таврія В" вибір круп і рису залишається великим. Наприклад, гречка коштує близько 49,90 грн за 800 г, тоді як рис можна знайти як за 36,90 грн (подрібнений), так і майже за 100 грн за басматі. Булгур, кус-кус і пшенична крупа продаються в середньому від 38 до 55 грн за упаковку. Борошно тут коштує від 33,90 грн за кілограм або близько 54–60 грн за 2 кг залежно від бренду. Яйця — від 80,50 до 104,30 грн за десяток, що також свідчить про різницю між стандартними та більшими категоріями.
Соняшникова олія стартує приблизно від 68,90 грн за пляшку, але більш відомі бренди вже перевищують 100 грн. Окремо виділяється оливкова олія — її ціна коливається від 339 грн за рафіновану до понад 1000 грн за якісні сорти extra virgin.
Вартість в "АТБ"
В "АТБ" традиційно більше бюджетних варіантів, і це помітно по цінах. Гречка тут коштує близько 50,90 грн за кілограм, а найдешевші крупи — пшенична чи ячмінна — можна знайти навіть до 25 грн за кіло. Цукор за акцією продають від 25,90 грн, що залишається однією з найнижчих пропозицій. Борошно — близько 53 грн за велику упаковку, а макарони — від 38 до 57 грн залежно від бренду.
Соняшникова олія тут стартує від 79,53 грн за 0,85 л, тоді як популярні марки коштують уже понад 90 грн. Загалом саме в цій мережі можна зібрати найдешевший продуктовий кошик, якщо обирати акційні або власні торгові марки.
Крупи у "Сільпо"
У "Сільпо" асортимент також широкий, але ціни часто вищі через більшу кількість імпортних і преміальних товарів. Яйця коштують від 76,49 грн за десяток, борошно — від 25 грн за кілограм, причому акційні пропозиції можуть бути навіть дешевшими за інші мережі. Рис представлений у різних категоріях: від 44,99 грн за невеликі упаковки до 169 грн за басматі у великих фасуваннях. Гречка — від 36,99 грн за 400 г або понад 70 грн за кілограм.
Соняшникова олія коливається в межах 71–107 грн, тоді як оливкова значно дорожча — від 194 до 799 грн і вище залежно від країни виробництва та якості.
Таким чином, в Одесі ситуація залишається стабільною. Дефіциту немає, але ціни поступово зростають. Найдешевші варіанти зазвичай доступні за акціями або серед власних торгових марок мереж.
Новини.LIVE запитали в одеситів чи закуповують вони продукти про запас. Не всі містяни помітили зміни вартості саме на крупи. Люди кажуть, що загальне подорожчання продуктів є, але без різких стрибків у цій категорії. Дехто просто не звертає уваги на окремі позиції, купуючи звичний набір продуктів. Водночас питання запасів для багатьох не є актуальним.
