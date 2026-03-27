Ситуація з крупами в Одесі: вартість та наявність у супермаркетах

Жінки обирають борошно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Підвищення вартості продуктів викликали в деяких регіонах ажіотаж. Насамперед люди стали розбирати крупи, борошно та олію. Порожні полиці у супермаркетах стали все частіше з'являтися у столиці. В Одесі ж ситуація стабільна і якогось дефециту не спостерігається.

Журналісти Новини.LIVE перевірили ціни на основні продукти у популярних мережах міста.

Дефіцит товарів

Попри загальні побоювання щодо нестачі круп, борошна та цукру, в Одесі дефіциту не спостерігається. Полиці супермаркетів заповнені, а асортимент залишається широким. Водночас ціни на базові продукти дійсно поступово зростають.

Ціни в "Таврія В"

У мережі "Таврія В" вибір круп і рису залишається великим. Наприклад, гречка коштує близько 49,90 грн за 800 г, тоді як рис можна знайти як за 36,90 грн (подрібнений), так і майже за 100 грн за басматі. Булгур, кус-кус і пшенична крупа продаються в середньому від 38 до 55 грн за упаковку. Борошно тут коштує від 33,90 грн за кілограм або близько 54–60 грн за 2 кг залежно від бренду. Яйця — від 80,50 до 104,30 грн за десяток, що також свідчить про різницю між стандартними та більшими категоріями.

Рис у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Соняшникова олія стартує приблизно від 68,90 грн за пляшку, але більш відомі бренди вже перевищують 100 грн. Окремо виділяється оливкова олія — її ціна коливається від 339 грн за рафіновану до понад 1000 грн за якісні сорти extra virgin.

Олія в Таврії В. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вартість в "АТБ"

В "АТБ" традиційно більше бюджетних варіантів, і це помітно по цінах. Гречка тут коштує близько 50,90 грн за кілограм, а найдешевші крупи — пшенична чи ячмінна — можна знайти навіть до 25 грн за кіло. Цукор за акцією продають від 25,90 грн, що залишається однією з найнижчих пропозицій. Борошно — близько 53 грн за велику упаковку, а макарони — від 38 до 57 грн залежно від бренду.

Крупи в магазині. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Соняшникова олія тут стартує від 79,53 грн за 0,85 л, тоді як популярні марки коштують уже понад 90 грн. Загалом саме в цій мережі можна зібрати найдешевший продуктовий кошик, якщо обирати акційні або власні торгові марки.

Макарони на поличках. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Крупи у "Сільпо"

У "Сільпо" асортимент також широкий, але ціни часто вищі через більшу кількість імпортних і преміальних товарів. Яйця коштують від 76,49 грн за десяток, борошно — від 25 грн за кілограм, причому акційні пропозиції можуть бути навіть дешевшими за інші мережі. Рис представлений у різних категоріях: від 44,99 грн за невеликі упаковки до 169 грн за басматі у великих фасуваннях. Гречка — від 36,99 грн за 400 г або понад 70 грн за кілограм.

Ціни на крупи. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Соняшникова олія коливається в межах 71–107 грн, тоді як оливкова значно дорожча — від 194 до 799 грн і вище залежно від країни виробництва та якості.

Соняшникова олія. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Таким чином, в Одесі ситуація залишається стабільною. Дефіциту немає, але ціни поступово зростають. Найдешевші варіанти зазвичай доступні за акціями або серед власних торгових марок мереж.

Новини.LIVE запитали в одеситів чи закуповують вони продукти про запас. Не всі містяни помітили зміни вартості саме на крупи. Люди кажуть, що загальне подорожчання продуктів є, але без різких стрибків у цій категорії. Дехто просто не звертає уваги на окремі позиції, купуючи звичний набір продуктів. Водночас питання запасів для багатьох не є актуальним.

