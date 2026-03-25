Одесити про зростання цін на продукти: купівля каш про запас

Крупи на прилавку супермаркету. Фото: Новини.LIVE

Вартість продуктів знову пішла вгору, у зв'язку з цим обережні українці почали закуповуватися на користь. Як наслідок, у деяких регіонах спостерігається нестача дешевих круп, цукру та борошна. Порожні полиці з цими ходовими товарами трохи сколихнуло суспільство.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, чи закуповують одесити продукти про запас.

Ріст цін

Не всі одесити помітили зміни вартості саме на крупи. Люди кажуть, що загальне подорожчання продуктів є, але без різких стрибків у цій категорії. Дехто просто не звертає уваги на окремі позиції, купуючи звичний набір продуктів. Водночас питання запасів для багатьох не є актуальним.

"Я не помічала. Я взагалі помічаю зростання цін, а щось на крупи не помічала. У мене немає такого страху виживання, тому я не запасаюся", — розповіла одеситка Ірина.

Ірина про ціни на крупи. Фото: Новини.LIVE

Подруга Ірини зізнається, що не аналізує ціни під час покупок. Вона приходить до магазину, купує необхідне та не звертає уваги на деталі. У той же час є така проблика як надлишкові покупки. За словами дівчини, продукти часто псуються, якщо їх беруть більше, ніж потрібно.

"Я не звертала уваги. Прийшла, купила і пішла. Я вважаю, що треба купляти ту кількість, яку ви можете спожити, бо інше просто пропадає", — зазначила жителька Олена.

Олена розповіла, що не робить запаси. Фото: Новини.LIVE

Запаси продуктів

Деякі одесити дотримуються більш системного підходу до покупок. Вони планують закупи наперед і намагаються уникати хаотичних витрат. Такий підхід дозволяє не піддаватися паніці навіть у періоди обговорень про можливий дефіцит. Люди кажуть, що головне — це спокій і розрахунок.

"Я живу так, що не звертаю уваги на підвищення цін. Раз на місяць беру певний перелік продуктів і цього достатньо. Без паніки, немає паніки внутрішньої і зовнішньої", — поділилась жителька Одеси Мая.

Мая про те, що не звертає увагу на ціни. Фото: Новини.LIVE

Вартість круп зростає

Є й ті, хто все ж помітив зміни цін на окремі крупи. Зокрема, одесити говорять про подорожчання гречки та булгуру. Втім, навіть у цьому випадку люди не поспішають скуповувати продукти про запас. Вони наголошують, що тривале зберігання може зіпсувати продукти.

"Я купую гречку і булгур, то вони, по-моєму, подорожчали. Думаю, десь на 10–15%, але точно не скажу. Запаси робити не бачу сенсу, бо продукти не зберігаються вічно і можуть зіпсуватися", — сказала одеситка Людмила Трофімівна.

Людмила Трофімівна про запаси вдома. Фото: Новини.LIVE

Деякі містяни взагалі не купують крупи останнім часом, адже вже мають їх удома. Вони пояснюють, що немає сенсу брати більше, ніж потрібно. Такий підхід дозволяє уникнути зайвих витрат і не створювати ажіотажу в магазинах. Люди діють спокійно і без поспіху.

"Я не купувала останній місяць чи два. У мене вже є запаси, тому нових покупок не робила. Поки що цього достатньо", — ділиться містянка Катерина.

Катерина, розповіла, що вже має запас круп. Фото: Новини.LIVE

Частина одеситів переконана, що ціни зростають не лише на крупи, а на всі продукти. Люди сприймають це як загальну тенденцію і не виділяють окремі категорії. Водночас кожен сам вирішує, чи варто робити запаси. Більшість все ж не бачить у цьому необхідності.

"Звісно, всі помічають зростання цін. Це стосується не тільки круп, а взагалі всього. Хтось робить запаси, але я особисто цього не роблю", — зазначила жителька міста Галина.

Галина про подорожчання цін. Фото: Новини.LIVE

Так чи інакше, у кожного свій підхід до ведення домашнього господарства. Те, що ціни зростають, одесити бачать, але вдіяти з цим нічого не можна. Адже навіть закупівля наперед зовсім не означає, що крупи вдасться зберегти у високій якості. Тому кожна господиня шукає як підлатати дірку у сімейному бюджеті після відвідин магазину.

