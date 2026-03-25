Одесситы о росте цен на продукты: покупка каш впрок

Стоимость продуктов снова пошла вверх, в связи с этим осторожные украинцы начали закупаться впрок. Как следствие, в некоторых регионах наблюдается нехватка дешевых круп, сахара и муки. Пустые полки с этими ходовыми товарами немного всколыхнуло общество.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, закупают ли одесситы продукты впрок.

Рост цен

Не все одесситы заметили изменения стоимости именно на крупы. Люди говорят, что общее подорожание продуктов есть, но без резких скачков в этой категории. Некоторые просто не обращает внимания на отдельные позиции, покупая привычный набор продуктов. В то же время вопрос запасов для многих не является актуальным.

"Я не замечала. Я вообще замечаю рост цен, а что-то на крупы не замечала. У меня нет такого страха выживания, поэтому я не запасаюсь", — рассказала одесситка Ирина.

Подруга Ирины признается, что не анализирует цены во время покупок. Она приходит в магазин, покупает необходимое и не обращает внимания на детали. В то же время есть такая проблема как избыточные покупки. По словам девушки, продукты часто портятся, если их берут больше, чем нужно.

"Я не обращала внимания. Пришла, купила и ушла. Я считаю, что надо покупать то количество, которое вы можете употребить, потому что остальное просто пропадает", — отметила жительница Елена.

Запасы продуктов

Некоторые одесситы придерживаются более системного подхода к покупкам. Они планируют закупки наперед и стараются избегать хаотичных трат. Такой подход позволяет не поддаваться панике даже в периоды обсуждений о возможном дефиците. Люди говорят, что главное — это спокойствие и расчет.

"Я живу так, что не обращаю внимания на повышение цен. Раз в месяц беру определенный перечень продуктов и этого достаточно. Без паники, нет паники внутренней и внешней", — поделилась жительница Одессы Майя.

Стоимость круп растет

Есть и те, кто все же заметил изменения цен на отдельные крупы. В частности, одесситы говорят о подорожании гречки и булгура. Впрочем, даже в этом случае люди не спешат скупать продукты впрок. Они отмечают, что длительное хранение может испортить продукты.

"Я покупаю гречку и булгур, то они, по-моему, подорожали. Думаю, где-то на 10-15%, но точно не скажу. Запасы делать не вижу смысла, потому что продукты не хранятся вечно и могут испортиться", — сказала одесситка Людмила Трофимовна.

Некоторые горожане вообще не покупают крупы в последнее время, ведь уже имеют их дома. Они объясняют, что нет смысла брать больше, чем нужно. Такой подход позволяет избежать лишних расходов и не создавать ажиотажа в магазинах. Люди действуют спокойно и без спешки.

"Я не покупала последний месяц или два. У меня уже есть запасы, поэтому новых покупок не делала. Пока этого достаточно", — делится горожанка Екатерина.

Часть одесситов убеждена, что цены растут не только на крупы, а на все продукты. Люди воспринимают это как общую тенденцию и не выделяют отдельные категории. В то же время каждый сам решает, стоит ли делать запасы. Большинство все же не видит в этом необходимости.

"Конечно, все замечают рост цен. Это касается не только круп, а вообще всего. Кто-то делает запасы, но я лично этого не делаю", — отметила жительница города Галина.

Так или иначе, у каждого свой подход к ведению домашнего хозяйства. То, что цены растут, одесситы видят, но поделать с этим ничего нельзя. Ведь даже закупка наперед вовсе не означает, что крупы удастся сохранить в высоком качестве. Поэтому каждая хозяйка ищет как подлатать дыру в семейном бюджете после посещения магазина.

