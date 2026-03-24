На одесском базаре изменились цены на фрукты: импорт дороже

На одесском Привозе цены на фрукты остаются разными. Часть товаров доступна, но импортные позиции ощутимо дороже. Продавцы объясняют это затратами на доставку и закупку. В то же время покупатели все чаще экономят и покупают меньше.

Журналисты Новини.LIVE побывали на легендарном Привозе в Одессе и узнали цены на фрукты.

Читайте также:

Спрос на фрукты

Фруктовые ряды на Привозе работают стабильно. Ассортимент широкий, но большинство товаров привозные. Из-за этого цены могут колебаться даже в течение дня. Покупатели внимательнее смотрят на стоимость и реже берут большими объемами. Продавцы говорят, что изменения в ценах есть, но они не одинаково влияют на торговлю.

Многое зависит от доходов людей и их возможностей. Одни покупают как раньше, другие вынуждены отказываться от части покупок. В целом спрос стал более сдержанным, но рынок не пустеет.

"Есть покупатели, которые также берут, как и раньше, кило, полкило — все зависит от дохода. Если человек имеет возможность, то он берет так, как и раньше. Если ее нет — то не берет", — рассказала продавец Татьяна.

Сколько стоят фрукты

Самыми доступными остаются яблоки. В то же время импортные фрукты держат более высокую цену из-за расходов на логистику. Клубника остается самой дорогой позицией среди популярных фруктов. На Привозе цены сейчас такие:

лимоны — 140-150 грн/кг

апельсины (красные) — 90-110 грн/кг

бананы — 90-95 грн/кг

клубника — 300 грн/кг

яблоки — 40-45 грн/кг

гранат — 200 грн/кг

груша — 80 грн/кг

авокадо Хас — 120 грн/шт

киви — 140 грн/кг

Сравнение цен

На Киевском рынке Одессы бананы стоят около 100 грн/кг, что на 5-10 грн дороже, чем на Привозе. Лимоны там по 150 грн/кг — это на уровне верхней границы или чуть выше цен в центре города. Яблоки продают по 50-80 грн/кг, то есть на 5-35 грн дороже. Клубника значительно дороже — около 550 грн/кг, что примерно на 250 грн больше. В то же время гранат там дешевле — 160-180 грн/кг, это на 20-40 грн меньше, чем на Привозе. Груши стоят 90-120 грн/кг — это на 10-40 грн дороже.

Напомним, в Одессе на Привозе дорожает мясо. Продавцы говорят, что это связано с ростом расходов — от горючего до закупочных цен. Покупатели уже замечают разницу даже в несколько гривен. Больше всего изменения ощутимы перед праздниками.

Также мы писали, что на Привозе меняются цены на овощи. Заметно подорожал картофель, но в то же время на прилавках уже появляется и местная тепличная продукция. Именно появление одесских овощей может в ближайшее время немного сбить цены.