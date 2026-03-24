Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На одесском базаре изменились цены на фрукты: импорт дороже

На одесском базаре изменились цены на фрукты: импорт дороже

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 19:03
Прилавок с фруктами. Фото: Новини.LIVE

На одесском Привозе цены на фрукты остаются разными. Часть товаров доступна, но импортные позиции ощутимо дороже. Продавцы объясняют это затратами на доставку и закупку. В то же время покупатели все чаще экономят и покупают меньше.

Журналисты Новини.LIVE побывали на легендарном Привозе в Одессе и узнали цены на фрукты.

Спрос на фрукты

Фруктовые ряды на Привозе работают стабильно. Ассортимент широкий, но большинство товаров привозные. Из-за этого цены могут колебаться даже в течение дня. Покупатели внимательнее смотрят на стоимость и реже берут большими объемами. Продавцы говорят, что изменения в ценах есть, но они не одинаково влияют на торговлю.

Многое зависит от доходов людей и их возможностей. Одни покупают как раньше, другие вынуждены отказываться от части покупок. В целом спрос стал более сдержанным, но рынок не пустеет.

"Есть покупатели, которые также берут, как и раньше, кило, полкило — все зависит от дохода. Если человек имеет возможность, то он берет так, как и раньше. Если ее нет — то не берет", — рассказала продавец Татьяна.

Ціни на фрукти на Привозі
Продавщица Татьяна о рынке. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоят фрукты

Самыми доступными остаются яблоки. В то же время импортные фрукты держат более высокую цену из-за расходов на логистику. Клубника остается самой дорогой позицией среди популярных фруктов. На Привозе цены сейчас такие:

  • лимоны — 140-150 грн/кг
  • апельсины (красные) — 90-110 грн/кг
  • бананы — 90-95 грн/кг
  • клубника — 300 грн/кг
  • яблоки — 40-45 грн/кг
  • гранат — 200 грн/кг
  • груша — 80 грн/кг
  • авокадо Хас — 120 грн/шт
  • киви — 140 грн/кг
Ціни на фрукти на Привозі
Клубника и авокадо на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Сравнение цен

На Киевском рынке Одессы бананы стоят около 100 грн/кг, что на 5-10 грн дороже, чем на Привозе. Лимоны там по 150 грн/кг — это на уровне верхней границы или чуть выше цен в центре города. Яблоки продают по 50-80 грн/кг, то есть на 5-35 грн дороже. Клубника значительно дороже — около 550 грн/кг, что примерно на 250 грн больше. В то же время гранат там дешевле — 160-180 грн/кг, это на 20-40 грн меньше, чем на Привозе. Груши стоят 90-120 грн/кг — это на 10-40 грн дороже.

Ціни на фрукти на Привозі
Гранат и цитрусовые на базаре. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе на Привозе дорожает мясо. Продавцы говорят, что это связано с ростом расходов — от горючего до закупочных цен. Покупатели уже замечают разницу даже в несколько гривен. Больше всего изменения ощутимы перед праздниками.

Также мы писали, что на Привозе меняются цены на овощи. Заметно подорожал картофель, но в то же время на прилавках уже появляется и местная тепличная продукция. Именно появление одесских овощей может в ближайшее время немного сбить цены.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации