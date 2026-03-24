Головна Одеса На одеському базарі змінилися ціни на фрукти: імпорт дорожче

На одеському базарі змінилися ціни на фрукти: імпорт дорожче

Дата публікації: 24 березня 2026 19:03
Прилавок з фруктами. Фото: Новини.LIVE

На одеському Привозі ціни на фрукти залишаються різними. Частина товарів доступна, але імпортні позиції відчутно дорожчі. Продавці пояснюють це витратами на доставку та закупівлю. Водночас покупці дедалі частіше економлять і купують менше.

Журналісти Новини.LIVE побували на легендарному Привозі в Одесі та дізналися ціни на фрукти.

Попит на фрукти

Фруктові ряди на Привозі працюють стабільно. Асортимент широкий, але більшість товарів привозні. Через це ціни можуть коливатися навіть протягом дня. Покупці уважніше дивляться на вартість і рідше беруть великими обсягами. Продавці кажуть, що зміни в цінах є, але вони не однаково впливають на торгівлю.

Багато залежить від доходів людей і їхніх можливостей. Одні купують як раніше, інші змушені відмовлятися від частини покупок. Загалом попит став стриманішим, але ринок не порожніє.

"Є покупці, які також беруть, як і раніше, кіло, пів кіло — усе залежить від доходу. Якщо людина має можливість, то вона бере так, як і раніше. Якщо її немає — то не бере", — розповіла продавчиня Тетяна.

Ціни на фрукти на Привозі
Продавчиня Тетяна про ринок. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують фрукти

Найдоступнішими залишаються яблука. Водночас імпортні фрукти тримають вищу ціну через витрати на логістику. Полуниця залишається найдорожчою позицією серед популярних фруктів. На Привозі ціни нині такі:

  • лимони — 140–150 грн/кг
  • апельсини (червоні) — 90–110 грн/кг
  • банани — 90–95 грн/кг
  • полуниця — 300 грн/кг
  • яблука — 40–45 грн/кг
  • гранат — 200 грн/кг
  • груша — 80 грн/кг
  • авокадо Хас — 120 грн/шт
  • ківі — 140 грн/кг
Полуниця та авокадо на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Порівняння цін

На Київському ринку Одеси банани коштують близько 100 грн/кг, що на 5–10 грн дорожче, ніж на Привозі. Лимони там по 150 грн/кг — це на рівні верхньої межі або трохи вище цін у центрі міста. Яблука продають по 50–80 грн/кг, тобто на 5–35 грн дорожче. Полуниця значно дорожча — близько 550 грн/кг, що приблизно на 250 грн більше. Водночас гранат там дешевший — 160–180 грн/кг, це на 20–40 грн менше, ніж на Привозі. Груші коштують 90–120 грн/кг — це на 10–40 грн дорожче.

Гранат і цитрусові на базарі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі на Привозі дорожчає м’ясо. Продавці кажуть, що це пов’язано зі зростанням витрат — від пального до закупівельних цін. Покупці вже помічають різницю навіть у кілька гривень. Найбільше зміни відчутні перед святами.

Також ми писали, що на Привозі змінюються ціни на овочі. Найпомітніше подорожчала картопля, але водночас на прилавках уже з’являється й місцева теплична продукція. Саме поява одеських овочів може найближчим часом трохи збити ціни. 

Марія Луценко - Редактор
Марія Луценко
