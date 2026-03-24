Одесса готовится к Пасхе: в магазинах появилась первая выпечка

Одесса готовится к Пасхе: в магазинах появилась первая выпечка

Дата публикации 24 марта 2026 16:25
Одесса готовится к Пасхе: в магазинах появилась первая выпечка
Панеттоне в магазине. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

В Одессе магазины начали готовиться к Пасхе. На прилавках уже появилась праздничная выпечка, в частности популярные итальянские панетоне. Их все чаще покупают вместо традиционных куличей. Цены — от компактных вариантов до больших подарочных кексов.

Журналисты Новини.LIVE побывали в одесских супермаркетах и узнали сколько стоят итальянские панеттоне перед Пасхой.

Пасхальная выпечка

В супермаркетах и магазинах Одессы уже можно найти пасхальную выпечку. Среди ассортимента — итальянские панетоне и коломбы с различными начинками: от классических с изюмом до вариантов с шоколадом, фисташками или соленой карамелью.

Ціни на паски в Одесі
Коробки с панеттоне. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Одесса готовится к Пасхе: в магазинах появилась первая выпечка - фото 2
Цена на итальянский кекс. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Цены на позиции:

  • Кекс Loison Панеттоне Классический 500 г — 649,00 грн
  • Кекс Balocco Коломба с кремом фисташка-фундук 750 г — 749,00 грн
  • Кекс Balocco Коломба Классический 500 г — 449,00 грн
  • Кекс Loison Панеттоне Mignon с вишневыми цукатами 100 г — 199,00 грн
  • Кекс Chef D'Italia "Панеттоне" классический 500 г — 399,00 грн
  • Кекс Loison "Панеттоне" лимонный крем-изюм-цукаты 600 г — 819,00 грн
  • Кекс Loison "Панеттоне" соленая карамель-шоколад 600 г — 849,00 грн
  • Кекс Chef D'Italia "Панеттоне" классический 908 г — 599,00 грн
  • Изделие хлебобулочное Biscotti Panettone сдобный 0,8 кг — 579,00 грн
  • Кекс Biscotti Панетоне с лимонной начинкой 950 г — 649,00 грн
  • Кекс Balocco Коломба традиционный 90 г — 199,00 грн
  • Кекс Balocco Colomba Mandorlata (со скидкой) 750 г — 479,00 грн
  • Кекс Balocco Colomba с черным шоколадом (со скидкой) 750 г — 579,00 грн
  • Кекс Biscotti Панетоне с шоколадной начинкой 950 г — 649,00 грн
Ціни на паски в Одесі
Панеттоне в магазине. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что выбрать

С каждым годом спрос на панеттоне в Украине растет. Для многих это уже удобная альтернатива традиционному куличу. Самые дешевые варианты — мини-форматы от 199 грн. Самые дорогие — большие панетоне с кремами и начинками, их цена достигает почти 850 грн. Большие кексы часто покупают в качестве подарка или на праздничный стол.

Ціни на паски в Одесі
Коробки с пасхальной выпечкой. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Пасха в Украине

В Украине Пасха не имеет постоянной даты и каждый год приходится на разные числа. Ее определяют по церковному календарю — это первое воскресенье после полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. В 2026 году украинцы будут праздновать Пасху 12 апреля. Эту дату определяют по юлианской пасхалии, которой пользуются православные церкви в Украине, поэтому она может не совпадать с католическим праздником.

Ціни на паски в Одесі
Стоимость итальянской выпечки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Ціни на паски в Одесі
Итальянский кулич в магазине. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, в Одессе на Привозе меняются цены на овощи. Заметно подорожал картофель, но в то же время на прилавках уже появляется и местная тепличная продукция. Именно появление одесских овощей может в ближайшее время немного сбить цены.

Также мы писали о том, что в Одессе на Привозе дорожает мясо. Продавцы говорят, что это связано с ростом расходов — от горючего до закупочных цен. Покупатели уже замечают разницу даже в несколько гривен. Больше всего изменения ощутимы перед праздниками.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
