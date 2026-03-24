Одесса готовится к Пасхе: в магазинах появилась первая выпечка

Панеттоне в магазине. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

В Одессе магазины начали готовиться к Пасхе. На прилавках уже появилась праздничная выпечка, в частности популярные итальянские панетоне. Их все чаще покупают вместо традиционных куличей. Цены — от компактных вариантов до больших подарочных кексов.

Журналисты Новини.LIVE побывали в одесских супермаркетах и узнали сколько стоят итальянские панеттоне перед Пасхой.

Пасхальная выпечка

В супермаркетах и магазинах Одессы уже можно найти пасхальную выпечку. Среди ассортимента — итальянские панетоне и коломбы с различными начинками: от классических с изюмом до вариантов с шоколадом, фисташками или соленой карамелью.

Цены на позиции:

Кекс Loison Панеттоне Классический 500 г — 649,00 грн

Кекс Balocco Коломба с кремом фисташка-фундук 750 г — 749,00 грн

Кекс Balocco Коломба Классический 500 г — 449,00 грн

Кекс Loison Панеттоне Mignon с вишневыми цукатами 100 г — 199,00 грн

Кекс Chef D'Italia "Панеттоне" классический 500 г — 399,00 грн

Кекс Loison "Панеттоне" лимонный крем-изюм-цукаты 600 г — 819,00 грн

Кекс Loison "Панеттоне" соленая карамель-шоколад 600 г — 849,00 грн

Кекс Chef D'Italia "Панеттоне" классический 908 г — 599,00 грн

Изделие хлебобулочное Biscotti Panettone сдобный 0,8 кг — 579,00 грн

Кекс Biscotti Панетоне с лимонной начинкой 950 г — 649,00 грн

Кекс Balocco Коломба традиционный 90 г — 199,00 грн

Кекс Balocco Colomba Mandorlata (со скидкой) 750 г — 479,00 грн

Кекс Balocco Colomba с черным шоколадом (со скидкой) 750 г — 579,00 грн

Кекс Biscotti Панетоне с шоколадной начинкой 950 г — 649,00 грн

Что выбрать

С каждым годом спрос на панеттоне в Украине растет. Для многих это уже удобная альтернатива традиционному куличу. Самые дешевые варианты — мини-форматы от 199 грн. Самые дорогие — большие панетоне с кремами и начинками, их цена достигает почти 850 грн. Большие кексы часто покупают в качестве подарка или на праздничный стол.

Пасха в Украине

В Украине Пасха не имеет постоянной даты и каждый год приходится на разные числа. Ее определяют по церковному календарю — это первое воскресенье после полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. В 2026 году украинцы будут праздновать Пасху 12 апреля. Эту дату определяют по юлианской пасхалии, которой пользуются православные церкви в Украине, поэтому она может не совпадать с католическим праздником.

