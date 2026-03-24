Одеса готується до Великодня: у магазинах з'явилася перша випічка
В Одесі магазини почали готуватися до Великодня. На прилавках уже з’явилася святкова випічка, зокрема популярні італійські панетоне. Їх дедалі частіше купують замість традиційних пасок. Ціни — від компактних варіантів до великих подарункових кексів.
Журналісти Новини.LIVE побували в одеських супермаркетах та дізналися скільки коштують італійські панеттоне перед Великоднем.
Великодня випічка
У супермаркетах та крамницях Одеси вже можна знайти великодню випічку. Серед асортименту — італійські панетоне та коломби з різними начинками: від класичних із родзинками до варіантів із шоколадом, фісташками чи солоною карамеллю.
Ціни на позиції:
- Кекс Loison Панеттоне Класичний 500 г — 649,00 грн
- Кекс Balocco Коломба з кремом фісташка-фундук 750 г — 749,00 грн
- Кекс Balocco Коломба Класичний 500 г — 449,00 грн
- Кекс Loison Панеттоне Mignon з вишневими цукатами 100 г — 199,00 грн
- Кекс Chef D’Italia "Панеттоне" класичний 500 г — 399,00 грн
- Кекс Loison "Панеттоне" лимонний крем-родзинки-цукати 600 г — 819,00 грн
- Кекс Loison "Панеттоне" солона карамель-шоколад 600 г — 849,00 грн
- Кекс Chef D’Italia "Панеттоне" класичний 908 г — 599,00 грн
- Виріб хлібобулочний Biscotti Panettone здобний 0,8 кг — 579,00 грн
- Кекс Biscotti Панетоне з лимонною начинкою 950 г — 649,00 грн
- Кекс Balocco Коломба традиційний 90 г — 199,00 грн
- Кекс Balocco Colomba Mandorlata (зі знижкою) 750 г — 479,00 грн
- Кекс Balocco Colomba з чорним шоколадом (зі знижкою) 750 г — 579,00 грн
- Кекс Biscotti Панетоне з шоколадною начинкою 950 г — 649,00 грн
Що обрати
З кожним роком попит на панетоне в Україні зростає. Для багатьох це вже зручна альтернатива традиційній пасці. Найдешевші варіанти — мініформати від 199 грн. Найдорожчі — великі панетоне з кремами та начинками, їхня ціна сягає майже 850 грн. Великі кекси часто купують як подарунок або на святковий стіл.
Великдень в Україні
В Україні Великдень не має сталої дати й щороку припадає на різні числа. Його визначають за церковним календарем — це перша неділя після повного місяця, що настає після весняного рівнодення. У 2026 році українці святкуватимуть Великдень 12 квітня. Цю дату визначають за юліанською пасхалією, якою користуються православні церкви в Україні, тому вона може не збігатися з католицьким святом.
