Головна Одеса

Одеса готується до Великодня: у магазинах з'явилася перша випічка

Дата публікації: 24 березня 2026 16:25
Панеттоне в магазині. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі магазини почали готуватися до Великодня. На прилавках уже з’явилася святкова випічка, зокрема популярні італійські панетоне. Їх дедалі частіше купують замість традиційних пасок. Ціни — від компактних варіантів до великих подарункових кексів.

Журналісти Новини.LIVE побували в одеських супермаркетах та дізналися скільки коштують італійські панеттоне перед Великоднем.

Великодня випічка

У супермаркетах та крамницях Одеси вже можна знайти великодню випічку. Серед асортименту — італійські панетоне та коломби з різними начинками: від класичних із родзинками до варіантів із шоколадом, фісташками чи солоною карамеллю.

Коробки з панеттоне. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Одеса готується до Великодня: у магазинах з'явилася перша випічка - фото 2
Ціна на італійський кекс. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Ціни на позиції:

  • Кекс Loison Панеттоне Класичний 500 г — 649,00 грн
  • Кекс Balocco Коломба з кремом фісташка-фундук 750 г — 749,00 грн
  • Кекс Balocco Коломба Класичний 500 г — 449,00 грн 
  • Кекс Loison Панеттоне Mignon з вишневими цукатами 100 г — 199,00 грн 
  • Кекс Chef D’Italia "Панеттоне" класичний 500 г — 399,00 грн 
  • Кекс Loison "Панеттоне" лимонний крем-родзинки-цукати 600 г — 819,00 грн
  • Кекс Loison "Панеттоне" солона карамель-шоколад 600 г — 849,00 грн
  • Кекс Chef D’Italia "Панеттоне" класичний 908 г — 599,00 грн
  • Виріб хлібобулочний Biscotti Panettone здобний 0,8 кг — 579,00 грн
  • Кекс Biscotti Панетоне з лимонною начинкою 950 г — 649,00 грн
  • Кекс Balocco Коломба традиційний 90 г — 199,00 грн
  • Кекс Balocco Colomba Mandorlata (зі знижкою) 750 г — 479,00 грн
  • Кекс Balocco Colomba з чорним шоколадом (зі знижкою) 750 г — 579,00 грн
  • Кекс Biscotti Панетоне з шоколадною начинкою 950 г — 649,00 грн
Панеттоне в магазині. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що обрати

З кожним роком попит на панетоне в Україні зростає. Для багатьох це вже зручна альтернатива традиційній пасці. Найдешевші варіанти — мініформати від 199 грн. Найдорожчі — великі панетоне з кремами та начинками, їхня ціна сягає майже 850 грн. Великі кекси часто купують як подарунок або на святковий стіл.

Коробки з великодньою випічкою. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Великдень в Україні

В Україні Великдень не має сталої дати й щороку припадає на різні числа. Його визначають за церковним календарем — це перша неділя після повного місяця, що настає після весняного рівнодення. У 2026 році українці святкуватимуть Великдень 12 квітня. Цю дату визначають за юліанською пасхалією, якою користуються православні церкви в Україні, тому вона може не збігатися з католицьким святом.

Вартість італійської випічки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Італійська паска в магазині. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, в Одесі на Привозі змінюються ціни на овочі. Найпомітніше подорожчала картопля, але водночас на прилавках уже з’являється й місцева теплична продукція. Саме поява одеських овочів може найближчим часом трохи збити ціни. 

Також ми писали про те, що в Одесі на Привозі дорожчає м’ясо. Продавці кажуть, що це пов’язано зі зростанням витрат — від пального до закупівельних цін. Покупці вже помічають різницю навіть у кілька гривень. Найбільше зміни відчутні перед святами.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
