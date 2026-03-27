Ситуация с крупами в Одессе: стоимость и наличие в супермаркетах

Женщины выбирают муку. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Повышение стоимости продуктов вызвали в некоторых регионах ажиотаж. В первую очередь люди стали разбирать крупы, муку и масло. Пустые полки в супермаркетах стали все чаще появляться в столице. В Одессе же ситуация стабильна и какого-то дефицита не наблюдается.

Журналисты Новини.LIVE проверили цены на основные продукты в популярных сетях города.

Дефицит товаров

Несмотря на общие опасения относительно недостатка круп, муки и сахара, в Одессе дефицита не наблюдается. Полки супермаркетов заполнены, а ассортимент остается широким. В то же время цены на базовые продукты действительно постепенно растут.

Цены в "Таврия В"

В сети "Таврия В" выбор круп и риса остается большим. Например, гречка стоит около 49,90 грн за 800 г, тогда как рис можно найти как за 36,90 грн (измельченный), так и почти за 100 грн за басмати. Булгур, кус-кус и пшеничная крупа продаются в среднем от 38 до 55 грн за упаковку. Мука здесь стоит от 33,90 грн за килограмм или около 54-60 грн за 2 кг в зависимости от бренда. Яйца — от 80,50 до 104,30 грн за десяток, что также свидетельствует о разнице между стандартными и большими категориями.

Рис в супермаркете. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Подсолнечное масло стартует примерно от 68,90 грн за бутылку, но более известные бренды уже превышают 100 грн. Отдельно выделяется оливковое масло — его цена колеблется от 339 грн за рафинированное до более 1000 грн за качественные сорта extra virgin.

Масло в Таврии В. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Стоимость в "АТБ"

В "АТБ" традиционно больше бюджетных вариантов, и это заметно по ценам. Гречка здесь стоит около 50,90 грн за килограмм, а самые дешевые крупы — пшеничная или ячменная — можно найти даже до 25 грн за кило. Сахар по акции продают от 25,90 грн, что остается одним из самых низких предложений. Мука — около 53 грн за большую упаковку, а макароны — от 38 до 57 грн в зависимости от бренда.

Крупы в магазине. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Подсолнечное масло здесь стартует от 79,53 грн за 0,85 л, тогда как популярные марки стоят уже более 90 грн. В целом именно в этой сети можно собрать самую дешевую продуктовую корзину, если выбирать акционные или собственные торговые марки.

Макароны на полках. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Крупы в "Сильпо"

В "Сільпо" ассортимент также широкий, но цены часто выше из-за большего количества импортных и премиальных товаров. Яйца стоят от 76,49 грн за десяток, мука — от 25 грн за килограмм, причем акционные предложения могут быть даже дешевле других сетей. Рис представлен в разных категориях: от 44,99 грн за небольшие упаковки до 169 грн за басмати в больших фасовках. Гречка — от 36,99 грн за 400 г или более 70 грн за килограмм.

Цены на крупы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Подсолнечное масло колеблется в пределах 71-107 грн, тогда как оливковое значительно дороже — от 194 до 799 грн и выше в зависимости от страны производства и качества.

Подсолнечное масло. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Таким образом, в Одессе ситуация остается стабильной. Дефицита нет, но цены постепенно растут. Самые дешевые варианты обычно доступны по акциям или среди собственных торговых марок сетей.

Новини.LIVE спросили у одесситов закупают ли они продукты впрок. Не все горожане заметили изменения стоимости именно на крупы. Люди говорят, что общее подорожание продуктов есть, но без резких скачков в этой категории. Некоторые просто не обращает внимания на отдельные позиции, покупая привычный набор продуктов. В то же время вопрос запасов для многих не является актуальным.

