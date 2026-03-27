Цены в Одессе сегодня: стоимость продуктов на Новом базаре

С наступлением весны на Новом базаре в Одессе постепенно меняются цены. Несмотря на еще прохладную погоду, на прилавках появляется больше свежей продукции, а покупатели чаще выходят на рынок. В то же время на спрос влияет и период поста: часть людей сознательно отказывается от мясных продуктов, отдавая предпочтение овощам, фруктам и растительной пище.

О том как живет весенний Новый базар, а также о стоимости базовых товаров узнавали журналисты Новини.LIVE.

Овощи на базаре

Весенняя погода еще не позволяет полноценно перейти на местную продукцию, поэтому значительная часть товаров — тепличная или импортная. Поэтому стоимость зависит не только от сезона, но и от затрат на выращивание и доставку. В то же время продавцы пытаются удержать доступность хотя бы базовых продуктов, чтобы покупатели могли позволить себе минимальный набор овощей.

"Если мы торговали цветной капустой вчера сто восемьдесят, сегодня она приехала по двести на опт. Редисочка местная — на месте, а цена упала. Будем стараться, чтобы люди могли купить хотя бы немного всего", — говорит продавщица Галина.

Стоимость овощей

Помидоры — 200 грн/кг и выше

Помидоры (сортовые, Умань) — 320-400 грн/кг

Огурцы — 120-170 грн/кг

Огурцы (Умань) — 200 грн/кг

Огурцы (Николаев) — 260 грн/кг

Огурцы (Измаил) — 230 грн/кг

Огурцы (другие) — 270 грн/кг

Кабачок — 200 грн/кг

Цуккини — 200 грн/кг

Перец — 250-300 грн/кг

Морковь — 30 грн/кг

Капуста — 20 грн/кг / 100 грн/кг

Капуста молодая — 120 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Редис — 100 грн/кг

Редис (пучок) — 40 грн

Чеснок (домашний) — 150 грн/кг

Чеснок (импортный) — 200 грн/кг

Брокколи/цветная — 220 грн/кг

Фрукты на базаре

Фруктовый сегмент в период поста становится более востребованным. Покупатели чаще выбирают фрукты как альтернативу сладостям и перекусам. Однако и здесь цены не стоят на месте: импортная продукция дорожает из-за логистики и курса валют, а отдельные позиции остаются в премиальном сегменте.

"Авокадо немного подорожало — 110-120 гривен, в зависимости от калибра. Но больше всего выросла в цене голубика — она уже 1500 гривен за килограмм. Была 1200-1300", — рассказывает продавщица Ирина.

Стоимость фруктов

Мандарины — 100-120 грн/кг

Мандарины (Испания, Израиль) — 200 грн/кг

Яблоки — 60-80 грн/кг

Яблоки (отдельные сорта) — 100-130 грн/кг

Яблоки импортные — 150-200 грн/кг

Лимоны (Турция) — 150 грн/кг

Лимоны (Испания) — 170 грн/кг

Клубника — 300 грн/кг

Голубика — 1100-1400 грн/кг

Виноград — 400 грн/кг

Слива (Испания) — 300 грн/кг

Гранат (Турция) — 220 грн/кг

Гранат (Сирия) — 180 грн/кг

Апельсины — 100-170 грн/кг

Киви — 160 грн/кг

Авокадо — 110-120 грн/кг

Бананы бейби — 150 грн/кг

Ананас — 350 грн/шт

Грейпфрут (Испания) — 150 грн/кг

Груша (Украина) — 120 грн/кг

Груша (ЮАР) — 200 грн/кг

Черешня — 1800 грн/кг

Курятина на базаре

Ключевыми факторами, влияющими на цены, продавцы называют стоимость электроэнергии и топлива. Даже с потеплением эти расходы остаются высокими, ведь продукция требует специальных условий хранения. Все это закладывается в конечную цену для покупателя.

"В первую очередь подорожал свет. Производство сразу предупредило, что из-за этого будет рост цен. И второе — топливо. Это два фактора, которые больше всего на нас влияют", — объясняет продавщица Анастасия.

Стоимость мяса

Куриное филе — 250 грн/кг

Курица целая — 145 грн/кг

Курица — 140 грн/кг

Голень — 130 грн/кг

Бедро — 175 грн/кг

Четверть — 105 грн/кг

Ножка — 150 грн/кг

Потроха — 95-150 грн/кг

Филе голени — 155 грн/кг

Индейка — 280-350 грн/кг

Голень без кости — 180 грн/кг

Суповой набор — 35 грн/кг

Копчености на базаре

В сегменте мясной продукции и копченостей спрос в период поста традиционно снижается. Продавцы отмечают: людей на рынке может быть больше, но покупают мясо реже и в меньших объемах. Поэтому производители сознательно сокращают ассортимент, чтобы сохранить качество и не работать в убыток.

"Людей немного меньше стало, но свои постоянные клиенты есть. Перед праздниками всегда бывает затишье. Поэтому мы не коптим много, чтобы все было свежее и вкусное", — говорит продавец Давид.

Стоимость копченостей

Колбасы, сосиски — 350 грн/кг

Куриный/индейский рулет — 400 грн/кг

Кролик запеченный — 350 грн/кг

Копченая курица — 300 грн/кг

Колбаса куриная — 350 грн/кг

Колбаса свиная — 400 грн/кг

Мясо — 450 грн/кг (пенсионерам 430 грн)

Куриная грудка вяленая — 600 грн/кг

Говяжье филе вяленое — 700 грн/кг

Свинина вяленая — 600 грн/кг

Почеревок — 390 грн/кг

Ребра — 280 грн/кг

Сало — 280 грн/кг

Лаваш — 65 грн (2 шт)

Молочная продукция на базаре

Зато молочная продукция частично сохраняет спрос, хотя и здесь покупатели стали осторожнее. Весна приносит новые сезонные позиции, в частности овечьи и козьи сыры, которые привлекают внимание тех, кто не придерживается строгого поста или ищет альтернативу.

"Продукты покупают в чуть меньшем количестве, но покупают. Сейчас начали брать овечью продукцию, потому что она только появилась — свежая, жирная, вкусная", — отмечает продавщица Ольга.

Варитсть молочки

Сыр (сулугуни и другие) — 350 грн/кг

Брынза болгарская — 300 грн/кг

Брынза коровья — 280 грн/кг

Моцарелла — 200-300 грн/кг

Сыр овечий/козий — 350 грн/кг

Масло — 500 грн/кг

Творог жирный — 230-240 грн/кг

Творог обезжиренный — 150 грн/кг

Творог средний — 180 грн/кг

Творог из топленого молока — 280 грн/кг

Сливки — 350 грн/кг

Сметана — 250 грн/кг

Сметана (литровая банка) — 160 грн

Лапша домашняя — 250 грн/кг

Печень — 300 грн/кг

Блины — 200 грн/кг

В целом Новый базар этой весной работает в режиме осторожного восстановления. Спрос постепенно оживает вместе с потеплением, однако расходы на выращивание и логистику продолжают давить на цены. Период поста дополнительно меняет структуру покупок, смещая акцент в сторону овощей и фруктов. Рынок адаптируется к этим условиям, пытаясь сохранить баланс между доступностью продуктов и собственным выживанием.

Новости.LIVE писали, что в Одессе на Привозе меняются цены на овощи. Заметнее всего подорожал картофель, но в то же время на прилавках уже появляется и местная тепличная продукция. Именно появление одесских овощей может в ближайшее время немного сбить цены.

Также Новости.LIVE сообщали, что на Киевском базаре в Одессе мясо пока дорожает медленно. Продавцы говорят, что в последние недели цены выросли лишь на 5—10 гривен за килограмм. Главная причина — более дорогая логистика и горючее. Несмотря на это, дефицита мяса на рынке нет.

