Ціни в Одесі сьогодні: вартість продуктів на Новому базарі

З настанням весни на Новому базарі в Одесі поступово змінюються ціни. Попри ще прохолодну погоду, на прилавках з’являється більше свіжої продукції, а покупці частіше виходять на ринок. Водночас на попит впливає і період посту: частина людей свідомо відмовляється від м’ясних продуктів, надаючи перевагу овочам, фруктам та рослинній їжі.

Про те як живе весняний Новий базар, а також про вартість базових товарів дізнавались журналісти Новини.LIVE.

Овочі на базарі

Весняна погода ще не дозволяє повноцінно перейти на місцеву продукцію, тому значна частина товарів — теплична або імпортна. Відтак вартість залежить не лише від сезону, а й від витрат на вирощування та доставку. Водночас продавці намагаються втримати доступність хоча б базових продуктів, щоб покупці могли дозволити собі мінімальний набір овочів.

"Якщо ми торгували цвітною капустою вчора сто вісімдесят, сьогодні вона приїхала по двісті на опт. Редисочка місцева — на місці, а ціна впала. Будемо намагатися, щоб люди могли купити хоча б трохи всього", — каже продавчиня Галина.

Вартість овочів

Помідори — 200 грн/кг і вище

Помідори (сортові, Умань) — 320–400 грн/кг

Огірки — 120–170 грн/кг

Огірки (Умань) — 200 грн/кг

Огірки (Миколаїв) — 260 грн/кг

Огірки (Ізмаїл) — 230 грн/кг

Огірки (інші) — 270 грн/кг

Кабачок — 200 грн/кг

Цукіні — 200 грн/кг

Перець — 250–300 грн/кг

Морква — 30 грн/кг

Капуста — 20 грн/кг / 100 грн/кг

Капуста молода — 120 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Редис — 100 грн/кг

Редис (пучок) — 40 грн

Часник (домашній) — 150 грн/кг

Часник (імпортний) — 200 грн/кг

Броколі/цвітна — 220 грн/кг

Фрукти на базарі

Фруктовий сегмент у період посту стає більш затребуваним. Покупці частіше обирають фрукти як альтернативу солодощам і перекусам. Однак і тут ціни не стоять на місці: імпортна продукція дорожчає через логістику та курс валют, а окремі позиції залишаються у преміальному сегменті.

"Авокадо трохи подорожало — 110–120 гривень, залежно від калібру. Але найбільше виросла в ціні голубика — вона вже 1500 гривень за кілограм. Була 1200–1300", — розповідає продавчиня Ірина.

Вартість фруктів

Мандарини — 100–120 грн/кг

Мандарини (Іспанія, Ізраїль) — 200 грн/кг

Яблука — 60–80 грн/кг

Яблука (окремі сорти) — 100–130 грн/кг

Яблука імпортні — 150–200 грн/кг

Лимони (Туреччина) — 150 грн/кг

Лимони (Іспанія) — 170 грн/кг

Полуниця — 300 грн/кг

Лохина — 1100–1400 грн/кг

Виноград — 400 грн/кг

Слива (Іспанія) — 300 грн/кг

Гранат (Туреччина) — 220 грн/кг

Гранат (Сирія) — 180 грн/кг

Апельсини — 100–170 грн/кг

Ківі — 160 грн/кг

Авокадо — 110–120 грн/кг

Банани бейбі — 150 грн/кг

Ананас — 350 грн/шт

Грейпфрут (Іспанія) — 150 грн/кг

Груша (Україна) — 120 грн/кг

Груша (ПАР) — 200 грн/кг

Черешня — 1800 грн/кг

Курятина на базарі

Ключовими факторами, що впливають на ціни, продавці називають вартість електроенергії та пального. Навіть із потеплінням ці витрати залишаються високими, адже продукція потребує спеціальних умов зберігання. Усе це закладається у кінцеву ціну для покупця.

"В першу чергу подорожчало світло. Виробництво одразу попередило, що через це буде зростання цін. І друге — паливо. Це два фактори, які найбільше на нас впливають", — пояснює продавчиня Анастасія.

Вартість мяса

Куряче філе — 250 грн/кг

Курка ціла — 145 грн/кг

Курка — 140 грн/кг

Гомілка — 130 грн/кг

Стегно — 175 грн/кг

Чверть — 105 грн/кг

Ніжка — 150 грн/кг

Потрошки — 95–150 грн/кг

Філе гомілки — 155 грн/кг

Індичка — 280–350 грн/кг

Гомілка без кістки — 180 грн/кг

Суповий набір — 35 грн/кг

Копченості на базарі

У сегменті м’ясної продукції та копченостей попит у період посту традиційно знижується. Продавці відзначають: людей на ринку може бути більше, але купують м’ясо рідше і в менших обсягах. Тому виробники свідомо скорочують асортимент, щоб зберегти якість і не працювати в збиток.

"Людей трохи менше стало, але свої постійні клієнти є. Перед святами завжди буває затишшя. Тому ми не коптимо багато, щоб усе було свіже і смачне", — каже продавець Давид.

Вартість копченостей

Ковбаси, сосиски — 350 грн/кг

Курячий/індичий рулет — 400 грн/кг

Кролик запечений — 350 грн/кг

Копчена курка — 300 грн/кг

Ковбаса куряча — 350 грн/кг

Ковбаса свиняча — 400 грн/кг

М’ясо — 450 грн/кг (пенсіонерам 430 грн)

Куряча грудка в’ялена — 600 грн/кг

Яловиче філе в’ялене — 700 грн/кг

Свинина в’ялена — 600 грн/кг

Почеревок — 390 грн/кг

Ребра — 280 грн/кг

Сало — 280 грн/кг

Лаваш — 65 грн (2 шт)

Молочна Продукція на базарі

Натомість молочна продукція частково зберігає попит, хоча й тут покупці стали обережнішими. Весна приносить нові сезонні позиції, зокрема овечі та козячі сири, які привертають увагу тих, хто не дотримується суворого посту або шукає альтернативу.

"Продукти купують у трохи меншій кількості, але купують. Зараз почали брати овечу продукцію, бо вона тільки з’явилася — свіжа, жирна, смачна", — зазначає продавчиня Ольга.

Варітсть молочки

Сир (сулугуні та інші) — 350 грн/кг

Бринза болгарська — 300 грн/кг

Бринза коров’яча — 280 грн/кг

Моцарела — 200–300 грн/кг

Сир овечий/козячий — 350 грн/кг

Масло — 500 грн/кг

Творог жирний — 230–240 грн/кг

Творог знежирений — 150 грн/кг

Творог середній — 180 грн/кг

Творог з топленого молока — 280 грн/кг

Вершки — 350 грн/кг

Сметана — 250 грн/кг

Сметана (літрова банка) — 160 грн

Локшина домашня — 250 грн/кг

Печінка — 300 грн/кг

Млинці — 200 грн/кг

Загалом Новий базар цієї весни працює у режимі обережного відновлення. Попит поступово оживає разом із потеплінням, однак витрати на вирощування та логістику продовжують тиснути на ціни. Період посту додатково змінює структуру покупок, зміщуючи акцент у бік овочів і фруктів. Ринок адаптується до цих умов, намагаючись зберегти баланс між доступністю продуктів і власним виживанням.

