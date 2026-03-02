Відео
Головна Одеса Черешня як діаманти — ціни на фрукти на Новому базарі в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 19:01
Ціни на фрукти на Новому базарі в Одесі: березень 2026
Люди купують фрукти на базарі. Фото: Новини.LIVE

Фруктові ряди Нового базару в Одесі нагадують ювелірну лавку, де замість каміння — екзотичні плоди з усього світу. Ціни іноді шокують, але продавці запевняють, що якість товару того варта.

Журналісти Новини.LIVE побували на Новому базарі в Одесі та дізналися актуальні ціни на фрукти.

Читайте також:

Вибір фруктів

На ринку зараз панує справжнє розмаїття фруктів. Від солодких ізраїльських мандаринів до перуанської черешні. Продавчиня Ірина розповідає, що хоч ціни перед весною і підскочили, якість товару зараз просто шикарна.

"Сьогодні товар у нас чудовий, хоч ціни трохи й піднялися. Коли люди питають про ціну черешні чи лохини, я почуваюся як у ювелірному магазині — ніби продаю не фрукти, а каблучки з діамантами. Але якість вражаюча: ягідка до ягідки, соковита та солодка. Ми пережили морози, працюємо далі й віримо в краще — аби швидше закінчилася війна", — ділиться Ірина.

Продавчиня Ірина розповіла про вартість. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни:

  • Яблука Фуджі — 80 грн/кг
  • Мандарини (Туреччина) — 100–130 грн/кг
  • Мандарини (Ізраїль) — 230 грн/кг
  • Груші (Ноябрська, Яблунівська, Конференція) — 120–150 грн/кг
  • Гранат (Сирія) — 170–200 грн/кг
  • Апельсини (Туреччина, Єгипет) — 100 грн/кг 
  • Апельсини (Іспанія) — 160–170 грн/кг
  • Апельсин червоний / "шоколадний" — 230 грн/кг
  • Банани — 90–100 грн/кг
  • Ківі — 170 грн/кг
  • Грейпфрут — 130 грн/кг
  • Лимони — 140–150 грн/кг
  • Авокадо Hass — 110 грн/шт 
  • Виноград "Аватар" — 600 грн/кг (60 грн за 100 г)
  • Виноград білий без кісточки — 450 грн/кг
  • Полуниця (Греція) — 700 грн/кг
  • Черешня (Перу) — 1800 грн/кг
  • Лохина (Марокко) — 1200–1500 грн/кг
  • Ананас та Манго — 350 грн/шт
Мандарини на базарі. Фото: Новини.LIVE

Чи дешевше на ринку

Якщо порівнювати з великими супермаркетами, то в магазинах ціни часто нижчі. Наприклад, яблука Фуджі в мережах коштують 46,9 грн (проти 80 грн на ринку), а банани — 77,9 грн (проти 100 грн). Значна різниця і на грейпфрутах (від 70 грн у магазині проти 130 грн на ринку) та ананасах (від 139 грн проти 350 грн). Проте покупці на Новому базарі часто платять саме за можливість вибрати найкраще "з рук" та знайти товари, яких немає на полицях супермаркетів.

Лохина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Новому базарі в Одесі знизили ціни на частину копчених виробів та м’ясної продукції. Продавці кажуть, що попит став слабшим, тому доводиться коригувати вартість.

Також ми писали, що свинина на одеському Привозі продається без різких стрибків у ціні. Продавці кажуть, що попит стабільний, але люди купують меншими порціями. Найшвидше розбирають сало.

Одеса фрукти ринок Одеська область ягоди Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
