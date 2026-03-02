Сколько стоят фрукты на Новом базаре в Одессе: цены актуальны на март 2026 года

Люди покупают фрукты на базаре. Фото: Новини.LIVE

Ряды с фруктами на Новом базаре в Одессе похожи на ювелирный магазин, где вместо драгоценных камней представлены экзотические фрукты со всего мира. Цены порой удивляют, но продавцы гарантируют высокое качество своей продукции.

Журналисты Новинии.LIVE побывали на Новом базаре в Одессе и узнали актуальные цены на фрукты.

Выбор фруктов

На рынке сейчас царит настоящее разнообразие фруктов. От сладких израильских мандаринов до перуанской черешни. Продавщица Ирина рассказывает, что хоть цены перед весной и подскочили, качество товара сейчас просто шикарное.

"Сегодня товар у нас замечательный, хоть цены немного и поднялись. Когда люди спрашивают о цене черешни или голубики, я чувствую себя как в ювелирном магазине — будто продаю не фрукты, а кольца с бриллиантами. Но качество впечатляющее: ягодка к ягодке, сочная и сладкая. Мы пережили морозы, работаем дальше и верим в лучшее — чтобы скорее закончилась война", — делится Ирина.

Продавщица Ирина рассказала о стоимости. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены:

Яблоки Фуджи — 80 грн/кг

Мандарины (Турция) — 100-130 грн/кг

Мандарины (Израиль) — 230 грн/кг

Груши (Ноябрьская, Яблоновская, Конференция) — 120-150 грн/кг

Гранат (Сирия) — 170-200 грн/кг

Апельсины (Турция, Египет) — 100 грн/кг

Апельсины (Испания) — 160-170 грн/кг

Апельсин красный/"шоколадный" — 230 грн/кг

Бананы — 90-100 грн/кг

Киви — 170 грн/кг

Грейпфрут — 130 грн/кг

Лимоны — 140-150 грн/кг

Авокадо Hass — 110 грн/шт

Виноград "Аватар" — 600 грн/кг (60 грн за 100 г)

Виноград белый без косточки — 450 грн/кг

Клубника (Греция) — 700 грн/кг

Черешня (Перу) — 1800 грн/кг

Голубика (Марокко) — 1200-1500 грн/кг

Ананас и Манго — 350 грн/шт

Мандарины на базаре. Фото: Новини.LIVE

Дешевле ли на рынке

Если сравнивать с крупными супермаркетами, то в магазинах цены часто ниже. Например, яблоки Фуджи в сетях стоят 46,9 грн (против 80 грн на рынке), а бананы — 77,9 грн (против 100 грн). Значительная разница и на грейпфрутах (от 70 грн в магазине против 130 грн на рынке) и ананасах (от 139 грн против 350 грн). Однако покупатели на Новом базаре часто платят именно за возможность выбрать лучшее "с рук" и найти товары, которых нет на полках супермаркетов.

Голубика на прилавке. Фото: Новини.LIVE

