В Одесі зріс попит на овечий сир: ціни на ринку сьогодні

Продавчиня молочних продуктів на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі цього тижня на ринках не зафіксували зростання цін на молочні продукти. Продавці кажуть, що вартість тримається на попередньому рівні вже кілька тижнів. Найбільший інтерес зараз викликають свіжі сезонні позиції, а саме овечий сир.

Журналісти Новини.LIVE побували на Новому базарі в Одесі і зафіксували ціни на молочні продукти.

Ціни на молочну продукцію в Одесі

За словами продавчині Ольги, більшість позицій залишається в одному ціновому діапазоні. Це стосується як сирів, так і кисломолочних продуктів.

"Товар у нас такий самий, як і був. Ціни не змінюються. Думаємо, що і не повинні змінюватися, але всяке буває", — каже продавчиня Ольга.

Сир та сметана на одеському ринку. Фото: Новини.LIVE

Що купляють одесити

Серед найпопулярніших позицій у одеситів зараз різні види сиру. Сулугуні з добавками, овечий і козячий сир продають приблизно за 350 гривень за кілограм. Болгарська бринза коштує близько 300 гривень, а коров’яча — 280 гривень. Ольга звертає увагу, що покупці почали активніше цікавитися свіжою овечою продукцією. Вона лише з’явилася цього сезону, тому викликає більший попит.

"Зараз почали більше брати овечий сир, бо він тільки з’явився. Він дуже смачний, жирний, такий щільний", — розповідає вона.

Також у продажу є вершкове масло за 500 гривень за кілограм, сметана — від 160 до 250 гривень залежно від жирності, а сир для сирників і запіканок — від 230 до 240 гривень.

Сирна продукція на прилавку Нового базару в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Як змінилися ціни на молочні продукти в Одесі

Зазначимо, що у березні на Новому базарі в Одесі ціни на молочні продукти майже не змінилися порівняно з початком лютого. Більшість позицій залишається стабільною. Водночас незначне зростання видно по окремих позиціях: нежирний творог подорожчав із 140 грн/кг до 150 грн/кг. Сметана фактично зберегла свій рівень — жирна, як була, близько 250 грн/кг, так і залишилась, а бюджетний варіант тепер частіше продається у форматі банки (160 грн за літр), що відповідає лютневим цінам.

Більше про ціни на продукти в Одесі

Як раніше повідомляли Новини.LIVE в Одесі на Привозі найпомітніше подорожчала картопля. Вона здорожчала на 5 гривень і зараз коштує від 30 гривень.Також на рибних рядах помітно зросли ціни на оселедець, який додав у вартості 20 гривень. Його залежно від позиції продають по 100-130 гривень за штуку. На рибних делікатесах покупці теж уже бачать нові ціни: ікра коштує 900 гривень за сто грамів, що на 100 грн дорожче ніж тижнем раніше.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі цього тижня подорожчала курятина та індичка. Найбільше це відчутно на філе та окремих частинах птиці. Наприклад, ціла курка коштує вже 145 грн за кг, а індичка — 280–350.