В Одессе вырос спрос на овечий сыр: цены на рынке сегодня

Продавщица молочных продуктов на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на этой неделе на рынках не зафиксировали рост цен на молочные продукты. Продавцы говорят, что стоимость держится на прежнем уровне уже несколько недель. Наибольший интерес сейчас вызывают свежие сезонные позиции, а именно овечий сыр.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Новом базаре в Одессе и зафиксировали цены на молочные продукты.

Цены на молочную продукцию в Одессе

По словам продавщицы Ольги, большинство позиций остается в одном ценовом диапазоне. Это касается как сыров, так и кисломолочных продуктов.

"Товар у нас такой же, как и был. Цены не меняются. Думаем, что и не должны меняться, но всякое бывает", — говорит продавщица Ольга.

Творог и сметана на одесском рынке. Фото: Новини.LIVE

Что покупают одесситы

Среди самых популярных позиций у одесситов сейчас разные виды сыра. Сулугуни с добавками, овечий и козий сыр продают примерно по 350 гривен за килограмм. Болгарская брынза стоит около 300 гривен, а коровья — 280 гривен. Ольга обращает внимание, что покупатели начали активнее интересоваться свежей овечьей продукцией. Она только появилась в этом сезоне, поэтому вызывает больший спрос.

"Сейчас начали больше брать овечий сыр, потому что он только появился. Он очень вкусный, жирный, такой плотный", — рассказывает она.

Также в продаже есть сливочное масло по 500 гривен за килограмм, сметана — от 160 до 250 гривен в зависимости от жирности, а творог для сырников и запеканок — от 230 до 240 гривен.

Сырная продукция на прилавке Нового базара в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Как изменились цены на молочные продукты в Одессе

Отметим, что в марте на Новом базаре в Одессе цены на молочные продукты почти не изменились по сравнению с началом февраля. Большинство позиций остается стабильной. В то же время незначительный рост виден по отдельным позициям: нежирный творог подорожал со 140 грн/кг до 150 грн/кг. Сметана фактически сохранила свой уровень - жирная, как была, около 250 грн/кг, так и осталась, а бюджетный вариант теперь чаще продается в формате банки (160 грн за литр), что соответствует февральским ценам.

Больше о ценах на продукты в Одессе

Как ранее сообщали Новини.LIVE в Одессе на Привозе заметно подорожал картофель. Он подорожал на 5 гривен и сейчас стоит от 30 гривен. также на рыбных рядах заметно выросли цены на сельдь, которая прибавила в стоимости 20 гривен. Его в зависимости от позиции продают по 100-130 гривен за штуку. На рыбных деликатесах покупатели тоже уже видят новые цены: икра стоит 900 гривен за сто граммов, что на 100 грн дороже чем неделей ранее.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе на этой неделе подорожала курятина и индейка. Больше всего это ощутимо на филе и отдельных частях птицы. Например, целая курица стоит уже 145 грн за кг, а индейка — 280-350.