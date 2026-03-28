В Одесі зросли ціни на курятину та індичку: вартість сьогодні

Люди на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі цього тижня подорожчала курятина та індичка. Продавці кажуть, що ціни почали зростати ще раніше, але зараз це стало помітніше. Водночас покупців на ринку стало менше. На попит вплинули як піст, так і загальні витрати людей.

Журналісти Новини.LIVE побували на Новому базарі в Одесі і зафіксували нові ціни на м'ясо.

Ціни на м'ясо птиці в Одесі

На прилавках одеських ринків курятина поступово дорожчає. Найбільше це відчутно у філе та окремих частинах курки, хоча різкого стрибка поки немає. За словами продавчині Анастасії, підвищення цін почалося ще минулого тижня. Зараз це вже видно і покупцям, і продавцям.

"На цьому тижні трошки підросли ціни. Навіть ще з минулого тижня почали підніматися. Куряче філе у нас 250 гривень за кілограм, курка ціла — 145, гомілка 130, крильця — 140 гривень", — каже продавчиня Анастасія.

М'ясна продукція на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На прилавках залишається широкий вибір продукції. Окрім курятини, продають індичку, субпродукти та супові набори, які традиційно беруть для бульйонів.

Читайте також:

"Індичка в нас 280-350 гривень за кілограм. Є гомілка без кістки — 180 гривень. Суповий набір — 35 гривень, але його зараз беруть менше", — додає продавчиня.

Продавці пояснюють, що на ціни впливають не лише постачальники, а й витрати на виробництво. Зростання вартості електроенергії та пального прямо відображається на кінцевій ціні.

Суповий набір на прилавку ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Анастасія каже, що це відчувають і покупці. Люди стали обережніше витрачати гроші і частіше відмовлятися від покупок. Окремо на продажі вплинув і сезон. Через піст частина людей тимчасово відмовляється від м’яса, тому попит падає навіть без різкого росту цін.

"Менше беруть. І піст впливає, і по кишені людям б’є. Світло подорожчало, паливо теж — це все одразу впливає на ціну", — пояснює вона.

Наскільки зросли ціни в порівнянні з лютневою вартістю

Зазначимо, у березні на Новому базарі в Одесі ціни на м’ясо птиці змінилися порівняно з лютим на ринку Черемушки. Найбільше подорожчало куряче філе — з 220 грн/кг у лютому до 250 грн/кг у березні, тобто на 30 грн. Водночас ціла курка навпаки подешевшала — із приблизно 200 грн/кг на Черемушках до 140-145 грн/кг на Новому базарі — різниця становить 55-60 грн. Курячі ніжки також стали дешевшими: якщо у лютому вони коштували близько 200 грн/кг, то в березні — 130-150 грн/кг, що на 50-70 грн менше залежно від частини.

Ціни на м’ясо птиці на ринку Черемушки у лютому:

Куряче філе — 220 грн/кг

Курка домашня — 200 грн/кг

Курка бульйонна — 230 грн/кг

Курячі ляшки — 200 грн/кг

Качка — 220 грн/кг

Качине філе — 220 грн/кг

Як раніше інформувало Новини.LIVE підвищення вартості продуктів викликало в деяких регіонах ажіотаж. Насамперед люди стали розбирати крупи, борошно та олію. Порожні полиці у супермаркетах стали все частіше з'являтися у столиці. В Одесі ж ситуація стабільна, і якогось дефіциту не спостерігається.

Також Новини.LIVE повідомляло, що в Одесі магазини почали готуватися до Великодня. На прилавках уже з'явилася святкова випічка, зокрема популярні італійські панетоне.