В Одессе выросли цены на курятину и индейку: стоимость сегодня

Люди на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на этой неделе подорожала курятина и индейка. Продавцы говорят, что цены начали расти еще раньше, но сейчас это стало заметнее. В то же время покупателей на рынке стало меньше. На спрос повлияли как пост, так и общие расходы людей.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Новом базаре в Одессе и зафиксировали новые цены на мясо.

Цены на мясо птицы в Одессе

На прилавках одесских рынков курятина постепенно дорожает. Больше всего это ощутимо в филе и отдельных частях курицы, хотя резкого скачка пока нет. По словам продавщицы Анастасии, повышение цен началось еще на прошлой неделе. Сейчас это уже видно и покупателям, и продавцам.

"На этой неделе немножко подросли цены. Даже еще с прошлой недели начали подниматься. Куриное филе у нас 250 гривен за килограмм, курица целая — 145, голень 130, крылышки — 140 гривен", — говорит продавщица Анастасия.

Мясная продукция на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На прилавках остается широкий выбор продукции. Кроме курятины, продают индейку, субпродукты и суповые наборы, которые традиционно берут для бульонов.

"Индейка у нас 280-350 гривен за килограмм. Есть голень без кости — 180 гривен. Суповой набор — 35 гривен, но его сейчас берут меньше", — добавляет продавщица.

Продавцы объясняют, что на цены влияют не только поставщики, но и затраты на производство. Рост стоимости электроэнергии и горючего прямо отражается на конечной цене.

Суповый набор на прилавке рынка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Анастасия говорит, что это чувствуют и покупатели. Люди стали осторожнее тратить деньги и чаще отказываться от покупок. Отдельно на продажи повлиял и сезон. Из-за поста часть людей временно отказывается от мяса, поэтому спрос падает даже без резкого роста цен.

"Меньше берут. И пост влияет, и по карману людям бьет. Свет подорожал, топливо тоже — это все сразу влияет на цену", — объясняет она.

Насколько выросли цены по сравнению с февральской стоимостью

Отметим, в марте на Новом базаре в Одессе цены на мясо птицы изменились по сравнению с февралем на рынке Черемушки. Больше всего подорожало куриное филе — с 220 грн/кг в феврале до 250 грн/кг в марте, то есть на 30 грн. В то же время целая курица наоборот подешевела — с примерно 200 грн/кг на Черемушках до 140-145 грн/кг на Новом базаре — разница составляет 55-60 грн. Куриные ножки также стали дешевле: если в феврале они стоили около 200 грн/кг, то в марте — 130-150 грн/кг, что на 50-70 грн меньше в зависимости от части.

Цены на мясо птицы на рынке Черемушки в феврале:

Куриное филе — 220 грн/кг

Курица домашняя — 200 грн/кг

Курица бульонная — 230 грн/кг

Куриные ляжки — 200 грн/кг

Утка — 220 грн/кг

Утиное филе — 220 грн/кг

Как ранее информировало Новини.LIVE повышение стоимости продуктов вызвало в некоторых регионах ажиотаж. Прежде всего люди стали разбирать крупы, муку и масло. Пустые полки в супермаркетах стали все чаще появляться в столице. В Одессе же ситуация стабильная, и какого-то дефицита не наблюдается.

