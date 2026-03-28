Главная Одесса В Одессе выросли цены на курятину и индейку: стоимость сегодня

В Одессе выросли цены на курятину и индейку: стоимость сегодня

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 18:22
Люди на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на этой неделе подорожала курятина и индейка. Продавцы говорят, что цены начали расти еще раньше, но сейчас это стало заметнее. В то же время покупателей на рынке стало меньше. На спрос повлияли как пост, так и общие расходы людей.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Новом базаре в Одессе и зафиксировали новые цены на мясо.

Цены на мясо птицы в Одессе

На прилавках одесских рынков курятина постепенно дорожает. Больше всего это ощутимо в филе и отдельных частях курицы, хотя резкого скачка пока нет. По словам продавщицы Анастасии, повышение цен началось еще на прошлой неделе. Сейчас это уже видно и покупателям, и продавцам.

"На этой неделе немножко подросли цены. Даже еще с прошлой недели начали подниматься. Куриное филе у нас 250 гривен за килограмм, курица целая — 145, голень 130, крылышки — 140 гривен", — говорит продавщица Анастасия.

Ціни на Новому базарі в Одесі на м'ясо птиці
Мясная продукция на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На прилавках остается широкий выбор продукции. Кроме курятины, продают индейку, субпродукты и суповые наборы, которые традиционно берут для бульонов.

Читайте также:

"Индейка у нас 280-350 гривен за килограмм. Есть голень без кости — 180 гривен. Суповой набор — 35 гривен, но его сейчас берут меньше", — добавляет продавщица.

Продавцы объясняют, что на цены влияют не только поставщики, но и затраты на производство. Рост стоимости электроэнергии и горючего прямо отражается на конечной цене.

Суппродукти на ринку в Одесі здорожчали
Суповый набор на прилавке рынка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Анастасия говорит, что это чувствуют и покупатели. Люди стали осторожнее тратить деньги и чаще отказываться от покупок. Отдельно на продажи повлиял и сезон. Из-за поста часть людей временно отказывается от мяса, поэтому спрос падает даже без резкого роста цен.

"Меньше берут. И пост влияет, и по карману людям бьет. Свет подорожал, топливо тоже — это все сразу влияет на цену", — объясняет она.

Насколько выросли цены по сравнению с февральской стоимостью

Отметим, в марте на Новом базаре в Одессе цены на мясо птицы изменились по сравнению с февралем на рынке Черемушки. Больше всего подорожало куриное филе — с 220 грн/кг в феврале до 250 грн/кг в марте, то есть на 30 грн. В то же время целая курица наоборот подешевела — с примерно 200 грн/кг на Черемушках до 140-145 грн/кг на Новом базаре — разница составляет 55-60 грн. Куриные ножки также стали дешевле: если в феврале они стоили около 200 грн/кг, то в марте — 130-150 грн/кг, что на 50-70 грн меньше в зависимости от части.

Цены на мясо птицы на рынке Черемушки в феврале:

  • Куриное филе — 220 грн/кг
  • Курица домашняя — 200 грн/кг
  • Курица бульонная — 230 грн/кг
  • Куриные ляжки — 200 грн/кг
  • Утка — 220 грн/кг
  • Утиное филе — 220 грн/кг

Как ранее информировало Новини.LIVE повышение стоимости продуктов вызвало в некоторых регионах ажиотаж. Прежде всего люди стали разбирать крупы, муку и масло. Пустые полки в супермаркетах стали все чаще появляться в столице. В Одессе же ситуация стабильная, и какого-то дефицита не наблюдается.

Также Новини.LIVE сообщало, что в Одессе магазины начали готовиться к Пасхе. На прилавках уже появилась праздничная выпечка, в частности популярные итальянские панетоне. Цены на позиции следующие:

  • Кекс Loison Панеттоне Классический 500 г — 649,00 грн
  • Кекс Balocco Коломба с кремом фисташка-фундук 750 г — 749,00 грн
  • Кекс Balocco Коломба Классический 500 г — 449,00 грн
  • Кекс Loison Панеттоне Mignon с вишневыми цукатами 100 г — 199,00 грн
  • Кекс Chef D'Italia "Панеттоне" классический 500 г — 399,00 грн
  • Кекс Loison "Панеттоне" лимонный крем-изюм-цукаты 600 г — 819,00 грн
  • Кекс Loison "Панеттоне" соленая карамель-шоколад 600 г — 849,00 грн
  • Кекс Chef D'Italia "Панеттоне" классический 908 г — 599,00 грн
  • Изделие хлебобулочное Biscotti Panettone сдобный 0,8 кг — 579,00 грн
  • Кекс Biscotti Панетоне с лимонной начинкой 950 г — 649,00 грн
  • Кекс Balocco Коломба традиционный 90 г — 199,00 грн
  • Кекс Balocco Colomba Mandorlata (со скидкой) 750 г — 479,00 грн
  • Кекс Balocco Colomba с черным шоколадом (со скидкой) 750 г — 579,00 грн
  • Кекс Biscotti Панетоне с шоколадной начинкой 950 г — 649,00 грн.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
