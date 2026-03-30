Цены на овощи в Одессе кусаются: стоимость борщевого набора

На Новом базаре в Одессе овощи остаются дорогими. Из-за прохладной весны местной продукции мало, поэтому на прилавках преобладают импорт и тепличные овощи. Это влияет на цены — они зависят не только от сезона, но и от затрат на выращивание и доставку. Несмотря на это, продавцы пытаются удержать доступность базовых продуктов.

Журналисты Новини.LIVE посетили Новый базар в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.

Стоимость овощей

На Новом базаре в Одессе цены на овощи разнятся в зависимости от происхождения, качества и объемов поставок. Большинство продукции сейчас — импортная или выращенная в теплицах, а это автоматически повышает ее стоимость. Самыми дорогими остаются помидоры, перец и некоторые виды огурцов, которые еще не поступают массово из открытого грунта.

"Цены на тепличные овощи и помидоры значительно выше, чем ожидали покупатели. Пока погода прохладная, местной продукции на рынке мало", — рассказывает продавец Галина.

Актуальные цены:

Помидоры — от 200 грн/кг

Помидоры (сортовые, Умань) — 320-400 грн/кг

Огурцы — 120-170 грн/кг

Огурцы (Умань) — 200 грн/кг

Огурцы (Николаев) — 260 грн/кг

Огурцы (Измаил) — 230 грн/кг

Огурцы (другие) — 270 грн/кг

Кабачок — 200 грн/кг

Цуккини — 200 грн/кг

Перец — 250-300 грн/кг

Морковь — 30 грн/кг

Капуста — 20 грн/кг

Капуста молодая — 120 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Редис — 100 грн/кг

Редис (пучок) — 40 грн

Чеснок (домашний) — 150 грн/кг

Чеснок (импортный) — 200 грн/кг

Брокколи/цветная — 220 грн/кг

Борщевой набор

Овощи для борща пока остаются относительно доступными, но цены медленно растут. Самыми дешевыми являются свекла и морковь — 25-30 грн за килограмм. Капуста имеет большой разрыв в стоимости: старая стоит от 20 грн, а молодая — уже около 120 грн.

"Даже борщевой набор стал стоить дороже. Для семьи из четырех человек цена продуктов заметно ощутима", — говорит продавщица Галина.

Собрать борщевой набор еще возможно без значительных затрат, но дешевле он не становится. Продавцы объясняют это тем, что сезон местных овощей еще не начался, и импортная продукция удерживает высокие цены.

Почему дорожает

Главная причина — наличие импортной и тепличной продукции. Ее выращивание и доставка обходятся дороже. Также влияют затраты на энергию и логистику. Из-за этого цены остаются высокими. Продавцы прогнозируют снижение стоимости ближе к стабильному теплу. Именно тогда на рынок массово поступят местные овощи. Пока же ситуация существенно не меняется.

Сравнение цен

На Новом базаре в Одессе некоторые овощи значительно подорожали, другие — немного подешевели или остаются почти на том же уровне. Сравнивая с предыдущим месяцем, видны следующие изменения:

Кабачок — было 250 грн/кг, стало 200 грн/кг (снизилась цена)

Перец — было 250-300 грн/кг, сейчас 250-300 грн/кг (без изменений)

Морковь молодая — было 300 грн/кг, сейчас 30 грн/кг (снижение, возможно, речь об обычной моркови; молодая капуста подорожала)

Капуста молодая — было 150 грн/кг, стало 120 грн/кг (снизилась цена)

Брокколи — было 200 грн/кг, сейчас 220 грн/кг (повышение)

Огурцы — было 200-400 грн/кг, сейчас 120-270 грн/кг (снизились в нижней границе, верхняя граница тоже немного уменьшилась)

Огурцы (Николаевские) — было 350 грн/кг, сейчас 260 грн/кг (снижение)

Редис — было 80 грн/кг, сейчас 100 грн/кг (повышение)

Чеснок — было 150-200 грн/кг, сейчас 150-200 грн/кг (без изменений)

Капуста старая — было 25 грн/кг, сейчас 20 грн/кг (легкое снижение)

В целом сезонные овощи немного дешевеют, потому что начинают поступать новые партии, тогда как некоторые импортные и тепличные позиции, например брокколи и редис, наоборот, немного подорожали.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе на этой неделе на рынках не зафиксировали рост цен на молочные продукты. Продавцы говорят, что стоимость держится на прежнем уровне уже несколько недель. Наибольший интерес сейчас вызывают свежие сезонные позиции, а именно овечий сыр.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе на Новом базаре подорожала курятина и индейка. Продавцы говорят, что цены начали расти еще раньше, но сейчас это стало заметнее. В то же время покупателей на рынке стало меньше. На спрос повлияли как пост, так и общие расходы людей.